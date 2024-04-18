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В России запустили первый облачный сервис, ускоряющий операции в 20 раз

В России запустили первый облачный сервис, ускоряющий операции в 20 раз - 18.04.2024, ПРАЙМ

В России запустили первый облачный сервис, ускоряющий операции в 20 раз

В России запустили первую в стране облачную платформу роботизации, которая позволяет ускорить рутинные рабочие операции в 10-20 раз и заменить нескольких... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T07:13+0300

2024-04-18T07:13+0300

2024-04-18T07:13+0300

россия

облачные технологии

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В России запустили первую в стране облачную платформу роботизации, которая позволяет ускорить рутинные рабочие операции в 10-20 раз и заменить нескольких сотрудников одним "роботом", сообщили в пресс-службе облачного провайдера CloudMTS. "Провайдер CloudMTS первым в России запустил облачную платформу роботизации - RPA CloudMTS для выполнения рутинных процессов на рабочем месте. Сервис создан на базе отечественного решения Primo RPA и позволит заказчикам в 10-20 раз быстрее совершать повторяющиеся операции", - говорится в сообщении. Облачная платформа роботизации эмулирует действия сотрудника на рабочем месте, а роботы совместимы с любыми приложениями и системами. Отмечается, что один робот способен выполнить работу от 4 до 8 человек. По словам компании, сервис может использоваться для автоматизации процессов в финансовой и бухгалтерской сфере, к примеру при создании и обработке документов, справок и отчетов, сборе данных или расчете премий. Роботы также могут сопровождать процессы в HR-сфере: от поиска сотрудников до управления ими, совершать проверки по внешним системам, автоматизировать оформление больничных. Применяется платформа и в IT-сфере. Так, можно работать с учетными записями и виртуальными машинами, менять полномочия сотрудников и проводить аудиты. После ухода иностранных IT-разработчиков многие компании переносили программных "роботов" с зарубежных платформ на российские. О проектах по замене сообщали банк "Открытие", "Альфа-Банк" и другие. Однако эти "роботы" не размещались в облаке.

https://1prime.ru/20240411/analitika-847294644.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, облачные технологии