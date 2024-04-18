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В России запустили первый облачный сервис, ускоряющий операции в 20 раз
В России запустили первый облачный сервис, ускоряющий операции в 20 раз - 18.04.2024, ПРАЙМ
В России запустили первый облачный сервис, ускоряющий операции в 20 раз
В России запустили первую в стране облачную платформу роботизации, которая позволяет ускорить рутинные рабочие операции в 10-20 раз и заменить нескольких... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T07:13+0300
2024-04-18T07:13+0300
2024-04-18T07:13+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В России запустили первую в стране облачную платформу роботизации, которая позволяет ускорить рутинные рабочие операции в 10-20 раз и заменить нескольких сотрудников одним "роботом", сообщили в пресс-службе облачного провайдера CloudMTS. "Провайдер CloudMTS первым в России запустил облачную платформу роботизации - RPA CloudMTS для выполнения рутинных процессов на рабочем месте. Сервис создан на базе отечественного решения Primo RPA и позволит заказчикам в 10-20 раз быстрее совершать повторяющиеся операции", - говорится в сообщении. Облачная платформа роботизации эмулирует действия сотрудника на рабочем месте, а роботы совместимы с любыми приложениями и системами. Отмечается, что один робот способен выполнить работу от 4 до 8 человек. По словам компании, сервис может использоваться для автоматизации процессов в финансовой и бухгалтерской сфере, к примеру при создании и обработке документов, справок и отчетов, сборе данных или расчете премий. Роботы также могут сопровождать процессы в HR-сфере: от поиска сотрудников до управления ими, совершать проверки по внешним системам, автоматизировать оформление больничных. Применяется платформа и в IT-сфере. Так, можно работать с учетными записями и виртуальными машинами, менять полномочия сотрудников и проводить аудиты. После ухода иностранных IT-разработчиков многие компании переносили программных "роботов" с зарубежных платформ на российские. О проектах по замене сообщали банк "Открытие", "Альфа-Банк" и другие. Однако эти "роботы" не размещались в облаке.
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россия, облачные технологии
РОССИЯ, облачные технологии
В России запустили первый облачный сервис, ускоряющий операции в 20 раз
CloudMTS: в РФ запустили первый облачный сервис, ускоряющий операции в 20 раз
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В России запустили первую в стране облачную платформу роботизации, которая позволяет ускорить рутинные рабочие операции в 10-20 раз и заменить нескольких сотрудников одним "роботом", сообщили в пресс-службе облачного провайдера CloudMTS.
"Провайдер CloudMTS первым в России запустил облачную платформу роботизации - RPA CloudMTS для выполнения рутинных процессов на рабочем месте. Сервис создан на базе отечественного решения Primo RPA и позволит заказчикам в 10-20 раз быстрее совершать повторяющиеся операции", - говорится в сообщении.
Облачная платформа роботизации эмулирует действия сотрудника на рабочем месте, а роботы совместимы с любыми приложениями и системами. Отмечается, что один робот способен выполнить работу от 4 до 8 человек.
По словам компании, сервис может использоваться для автоматизации процессов в финансовой и бухгалтерской сфере, к примеру при создании и обработке документов, справок и отчетов, сборе данных или расчете премий. Роботы также могут сопровождать процессы в HR-сфере: от поиска сотрудников до управления ими, совершать проверки по внешним системам, автоматизировать оформление больничных.
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Применяется платформа и в IT-сфере. Так, можно работать с учетными записями и виртуальными машинами, менять полномочия сотрудников и проводить аудиты.
После ухода иностранных IT-разработчиков многие компании переносили программных "роботов" с зарубежных платформ на российские. О проектах по замене сообщали банк "Открытие", "Альфа-Банк" и другие. Однако эти "роботы" не размещались в облаке.