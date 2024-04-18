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"Не увенчались успехом": раскрыт провал Шольца в Китае - 18.04.2024, ПРАЙМ
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"Не увенчались успехом": раскрыт провал Шольца в Китае
"Не увенчались успехом": раскрыт провал Шольца в Китае - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Не увенчались успехом": раскрыт провал Шольца в Китае
Канцлера ФРГ Олаф Шольц не достиг каких-либо особых успехов в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, ему не удалось убедить китайского... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T09:45+0300
2024-04-18T09:50+0300
политика
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Канцлера ФРГ Олаф Шольц не достиг каких-либо особых успехов в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, ему не удалось убедить китайского лидеры в необходимости для Пекина принять участие в конференции в Швейцарии по Украине. Об этом сообщил входящий в медиагруппу ARD портал Tagesschau.Отмечается, что после переговоров Шольц был убежден, что разговор с Си Цзиньпином заложил "камень в основание фундамента" и позволит провести дальнейшие обсуждения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВместе с тем корреспондент Йорг Эндрисс выразил мнение, что канцлер "не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы"."Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам", — отметил Эндрисс.Си Цзиньпин в ходе переговоров с Шольцем заявил, что для скорейшего урегулирования украинского конфликта следует уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов.Ранее Шольц сообщил в соцсети Х, что в ходе встречи с Си Цзиньпинов в Китае попросил его повлиять на Россию для прекращения украинского конфликта, так как слово Пекина имеет вес в Москвы. По словам Шольца Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой РФ не будет примет участия.Позднее в МИД Китая сообщили, что Пекин "выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений".
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украина, китай, россия
Политика, УКРАИНА, КИТАЙ, РОССИЯ
09:45 18.04.2024 (обновлено: 09:50 18.04.2024)
 
"Не увенчались успехом": раскрыт провал Шольца в Китае

Tagesschau: Шольц не добился успеха на переговорах по Украине в Китае

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Канцлера ФРГ Олаф Шольц не достиг каких-либо особых успехов в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, ему не удалось убедить китайского лидеры в необходимости для Пекина принять участие в конференции в Швейцарии по Украине. Об этом сообщил входящий в медиагруппу ARD портал Tagesschau.
Отмечается, что после переговоров Шольц был убежден, что разговор с Си Цзиньпином заложил "камень в основание фундамента" и позволит провести дальнейшие обсуждения.
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Вместе с тем корреспондент Йорг Эндрисс выразил мнение, что канцлер "не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы".
"Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам", — отметил Эндрисс.
Си Цзиньпин в ходе переговоров с Шольцем заявил, что для скорейшего урегулирования украинского конфликта следует уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов.
Ранее Шольц сообщил в соцсети Х, что в ходе встречи с Си Цзиньпинов в Китае попросил его повлиять на Россию для прекращения украинского конфликта, так как слово Пекина имеет вес в Москвы. По словам Шольца Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой РФ не будет примет участия.
Позднее в МИД Китая сообщили, что Пекин "выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений".
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