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Украина должна сама обеспечить себя солдатами, заявили в НАТО

Украина должна сама обеспечить себя солдатами, заявили в НАТО - 18.04.2024, ПРАЙМ

Украина должна сама обеспечить себя солдатами, заявили в НАТО

Киеву следует самому обеспечить себя живой силой, НАТО снабжает его средствами, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T17:33+0300

2024-04-18T17:33+0300

2024-04-18T17:33+0300

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КАПРИ (Италия), 18 апр – ПРАЙМ. Киеву следует самому обеспечить себя живой силой, НАТО снабжает его средствами, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства, поставляя больше поддержки, чем они делают сейчас, как мы обсуждаем сегодня", — ответил он на вопрос РИА Новости о недостатке личного состава у ВСУ. По словам Столтенберга, в части того, что касается людей, "то это должна обеспечивать Украина". Он напомнил, что Киев принял новый закон, расширяя возраст призыва. "Не мне вдаваться в детали, но я уверен, что Украина примет необходимые решения, чтобы мобилизовать необходимое число людей", — добавил Столтенберг, выступая на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми.

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украина, всу, нато