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Названы сроки окончания статических испытаний SSJ New - 18.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240418/ssjnew-847482280.html
Названы сроки окончания статических испытаний SSJ New
Названы сроки окончания статических испытаний SSJ New - 18.04.2024, ПРАЙМ
Названы сроки окончания статических испытаний SSJ New
Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в первой половине 2025 года,... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T09:06+0300
2024-04-18T09:06+0300
экономика
авиаперевозки
ssj-new
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НОВОСИБИРСК, 18 апр – ПРАЙМ. Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в первой половине 2025 года, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА им. С. А. Чаплыгина, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Дмитрий Смирнов. С начала 2023 года СибНИА им. С. А. Чаплыгина на специальном стенде проводит сертификационные статические испытания самолета импортозамещенного SSJ-100, в том числе фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения, пилона двигателя. "На данный момент завершенные испытания прошли успешно. Все выполнено корректно, конструкция выдерживает заданные нагрузки. Примерно 30-40% объёма испытаний мы на данный момент провели. Завершение испытаний у нас планируется в 2025 году... Ориентируемся на первую половину 2025 года. В этом году мы будем нагружать крыло, нагружать оперение...", - сказал Смирнов. Он пояснил, что в настоящее время выполняются подготовительные работы для испытания пилона двигателя импортозамещенного самолета. Позади испытания узлов навески шасси основной и носовой опоры. Испытания идут по ранее утвержденному плану. Смирнов сообщил, что также в настоящее время ресурсные испытания SSJ New проводятся в ЦАГИ. Летные же испытания проводятся в Комсомольске-на-Амуре и ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском. Всего на импортозамещенном SSJ в отличие от классического "суперджета" установлено около 40 различных новых элементов систем самолёта. "Основные изменения, которые коснулись конструкции самолёта, - это новые пилоны двигателей для импортозамещенных двигателей ПД-8, это новые двери-люки, есть небольшие изменения по силовой конструкции... И, конечно, основное, это отечественные стойки шасси производства "Авиаагрегат". В прошлом году у нас в полном объёме стойки прошли программу испытаний, и мы получили отличные результаты. Стойки справились с поставленной задачей", - рассказал замдиректора НИИ. Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.
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авиаперевозки, ssj-new
Экономика, авиаперевозки, SSJ-New
09:06 18.04.2024
 
Названы сроки окончания статических испытаний SSJ New

СибНИА: статические испытания SSJ New в Новосибирске завершатся в 2025 году

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк*Первая выкатка авиалайнера "Сухой Суперджет-100" на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре
*Первая выкатка авиалайнера Сухой Суперджет-100 на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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НОВОСИБИРСК, 18 апр – ПРАЙМ. Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в первой половине 2025 года, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА им. С. А. Чаплыгина, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Дмитрий Смирнов.
С начала 2023 года СибНИА им. С. А. Чаплыгина на специальном стенде проводит сертификационные статические испытания самолета импортозамещенного SSJ-100, в том числе фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения, пилона двигателя.
"На данный момент завершенные испытания прошли успешно. Все выполнено корректно, конструкция выдерживает заданные нагрузки. Примерно 30-40% объёма испытаний мы на данный момент провели. Завершение испытаний у нас планируется в 2025 году... Ориентируемся на первую половину 2025 года. В этом году мы будем нагружать крыло, нагружать оперение...", - сказал Смирнов.
Он пояснил, что в настоящее время выполняются подготовительные работы для испытания пилона двигателя импортозамещенного самолета. Позади испытания узлов навески шасси основной и носовой опоры. Испытания идут по ранее утвержденному плану.
Смирнов сообщил, что также в настоящее время ресурсные испытания SSJ New проводятся в ЦАГИ. Летные же испытания проводятся в Комсомольске-на-Амуре и ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском. Всего на импортозамещенном SSJ в отличие от классического "суперджета" установлено около 40 различных новых элементов систем самолёта.
"Основные изменения, которые коснулись конструкции самолёта, - это новые пилоны двигателей для импортозамещенных двигателей ПД-8, это новые двери-люки, есть небольшие изменения по силовой конструкции... И, конечно, основное, это отечественные стойки шасси производства "Авиаагрегат". В прошлом году у нас в полном объёме стойки прошли программу испытаний, и мы получили отличные результаты. Стойки справились с поставленной задачей", - рассказал замдиректора НИИ.
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.
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