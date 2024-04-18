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"Яндекс", "Вымпелком", "Тинькофф" и "Авито" подписали отраслевой стандарт - 18.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240418/standart-847494191.html
"Яндекс", "Вымпелком", "Тинькофф" и "Авито" подписали отраслевой стандарт
"Яндекс", "Вымпелком", "Тинькофф" и "Авито" подписали отраслевой стандарт - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Яндекс", "Вымпелком", "Тинькофф" и "Авито" подписали отраслевой стандарт
"Авито", "Вымпелком", "Тинькофф" и "Яндекс" подписали отраслевой стандарт защиты данных, разработанный на площадке Ассоциации больших данных (АБД): документ... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T13:04+0300
2024-04-18T13:04+0300
экономика
сотовые операторы
соглашение
защита данных
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Авито", "Вымпелком", "Тинькофф" и "Яндекс" подписали отраслевой стандарт защиты данных, разработанный на площадке Ассоциации больших данных (АБД): документ представляет собой дорожную карту, которая определяет стандарты хранения и защиты данных и позволяет оценить эффективность процессов внутри системы информационной безопасности в компании, передает корреспондент РИА Новости. Документ подписан на форуме Data Fusion-2024. В его основе лежат принципы и механизмы для надежного хранения и защиты данных. Участники, подписавшие стандарт, планируют проводить аудит на соответствие стандарту ежегодно. Присоединиться к инициативе может любая компания на рынке. Президент АБД Анна Серебряникова отметила, что отраслевой стандарт задает высокую планку для систем информационной безопасности: "Это особенно актуально сегодня, когда риски кибератак высоки". В свою очередь управляющий партнер "Авито" Владислав Федулов добавил, что новый стандарт поможет компаниям повысить прозрачность тех мер, которые они предпринимают для защиты данных пользователей. "Помимо развития внутренней экспертизы, вторая часть стратегии в области ИБ заключается в тесной интеграции с бизнесом, чтобы инвестиции в это направление были эффективными. Два эти компонента - стратегические инвестиции в экспертизу и коллаборация с бизнесом - дают уверенность, что мы справимся, несмотря на общее повышение агрессивности среды, в которой существует сегодня крупный бизнес", - пояснил директор дирекции по управлению процессами, рисками и проектами корпоративной безопасности "Вымпелкома" Донат Фетисов. Согласно новому стандарту, независимый аудит могут проводить экспертные группы из числа специалистов самих компаний и организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Они будут оценивать систему защиты по ряду критериев: модель организации и управления защитой данных, политика защиты информации, план мероприятий по отработке угроз.
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сотовые операторы, соглашение, защита данных
Экономика, сотовые операторы, соглашение, защита данных
13:04 18.04.2024
 
"Яндекс", "Вымпелком", "Тинькофф" и "Авито" подписали отраслевой стандарт

"Яндекс", "Вымпелком", "Тинькофф", "Авито" подписали отраслевой стандарт защиты данных

© fotolia.com / Reicher% Рукопожатие
% Рукопожатие - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© fotolia.com / Reicher
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Авито", "Вымпелком", "Тинькофф" и "Яндекс" подписали отраслевой стандарт защиты данных, разработанный на площадке Ассоциации больших данных (АБД): документ представляет собой дорожную карту, которая определяет стандарты хранения и защиты данных и позволяет оценить эффективность процессов внутри системы информационной безопасности в компании, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписан на форуме Data Fusion-2024. В его основе лежат принципы и механизмы для надежного хранения и защиты данных. Участники, подписавшие стандарт, планируют проводить аудит на соответствие стандарту ежегодно. Присоединиться к инициативе может любая компания на рынке.
Президент АБД Анна Серебряникова отметила, что отраслевой стандарт задает высокую планку для систем информационной безопасности: "Это особенно актуально сегодня, когда риски кибератак высоки". В свою очередь управляющий партнер "Авито" Владислав Федулов добавил, что новый стандарт поможет компаниям повысить прозрачность тех мер, которые они предпринимают для защиты данных пользователей.
"Помимо развития внутренней экспертизы, вторая часть стратегии в области ИБ заключается в тесной интеграции с бизнесом, чтобы инвестиции в это направление были эффективными. Два эти компонента - стратегические инвестиции в экспертизу и коллаборация с бизнесом - дают уверенность, что мы справимся, несмотря на общее повышение агрессивности среды, в которой существует сегодня крупный бизнес", - пояснил директор дирекции по управлению процессами, рисками и проектами корпоративной безопасности "Вымпелкома" Донат Фетисов.
Согласно новому стандарту, независимый аудит могут проводить экспертные группы из числа специалистов самих компаний и организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Они будут оценивать систему защиты по ряду критериев: модель организации и управления защитой данных, политика защиты информации, план мероприятий по отработке угроз.
Мост - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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Экономикасотовые операторысоглашениезащита данных
 
 
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