https://1prime.ru/20240418/strakhovschiki-847489620.html

Названы последствия отказа страховщиков в компенсации за "Северный поток"

Названы последствия отказа страховщиков в компенсации за "Северный поток" - 18.04.2024, ПРАЙМ

Названы последствия отказа страховщиков в компенсации за "Северный поток"

Страховщики из стран Запада после отказа возместить ущерб оператору подорванного газопровода "Северный поток" Nord Stream AG могут утратить доверие клиентов,... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T11:26+0300

2024-04-18T11:26+0300

2024-04-18T11:26+0300

экономика

северный поток-2

мария захарова

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Страховщики из стран Запада после отказа возместить ущерб оператору подорванного газопровода "Северный поток" Nord Stream AG могут утратить доверие клиентов, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова прокомментировала материал издания "Коммерсант", в котором сказано о том, что страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance отказываются выплатить компенсацию компании-оператору "Северного потока" Nord Stream AG из-за того, что магистраль якобы пострадала от военных действий и такое условие не значится в контракте. "Во-первых, еще одна важная характеристика "либеральных ценностей", под руинами которых теперь завалена еще и святая святых рыночной экономики — страховая система. Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять? Мало того, что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счет инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались", — отметила представитель МИД РФ в своем Telegram-канале. При этом Захарова задала вопрос, кто и с кем воюет с точки зрения "лондонских страховщиков". "Подсказка: поставки вооружений киевскому режиму идут за счет коллективного Запада. Он же совершил государственный переворот на Украине. Какой простор для маневра открывают эти английские страховые скряги", — добавила Захарова. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.

https://1prime.ru/20240418/udobreniya-847470774.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северный поток-2, мария захарова