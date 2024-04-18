https://1prime.ru/20240418/superprilozhenie-847492183.html

РЖД планируют запустить новое суперприложение

РЖД планируют запустить новое суперприложение - 18.04.2024, ПРАЙМ

РЖД планируют запустить новое суперприложение

Холдинг "Российские железные дороги" планирует запустить новое мобильное суперприложение - SuperApp (суперапп) - в начале следующего года, сообщил замглавы РЖД... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T12:08+0300

2024-04-18T12:08+0300

2024-04-18T12:08+0300

экономика

ржд

мобильное приложение

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" планирует запустить новое мобильное суперприложение - SuperApp (суперапп) - в начале следующего года, сообщил замглавы РЖД Евгений Чаркин в рамках пленарной сессии конференции по анализу данных и технологий DataFusion. О планах по созданию SuperApp Чаркин рассказал в интервью РИА Новости. Суперприложение объединит в себе разные функции: традиционную продажу билетов, услуги в поезде и на вокзалах, сервисы партнеров компании. "Помимо этого, мы развиваем и другие сервисы для наших клиентов - это и туризм… Это и проживание, это и туры, это и билеты на всякие мероприятия, то есть мы говорим про то, что Российские железные дороги являются поставщиком впечатлений для наших граждан и для наших гостей. И это будет тоже очень важным элементом этого SuperApp, который мы, в первую очередь, рассчитываем запустить в начале следующего года. И еще будет ряд сервисов, которые, на наш взгляд, будут очень интересны для наших клиентов", - сказал он. Чаркин отметил, что одной из функций SuperApp станет персонифицированный поиск. Для этого холдинг ведет большую работу по применению технологий искусственного интеллекта. "Такие вещи, как суперапп, о котором вы сказали, они являются у нас очень важным инструментом, которого, кстати, нет в других компаниях в мире. По крайней мере мы не обнаружили, может какие-то подпольные супераппчики есть, но таких продуктов нет", - подчеркнул Чаркин.

https://1prime.ru/20240418/neyroreabilitatsiya-847478836.html

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ржд, мобильное приложение