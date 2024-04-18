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Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 9,7 метра - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 9,7 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 9,7 метра - 18.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 9,7 метра
Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) четверга, за четыре часа поднялась на два сантиметра, уровень достиг 972 сантиметра. Об этом... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:06+0300
2024-04-18T11:15+0300
происшествия
курганская область
наводнение
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) четверга, за четыре часа поднялась на два сантиметра, уровень достиг 972 сантиметра. Об этом сообщила администрация города. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке до 18 апреля. Уровень уже превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 972 сантиметра.Власти также отметили, что в Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды держится на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково — выше 10 метров. В районе села Белозерского уровень воды поднялся выше 5 метров 30 сантиметров. Жителям подверженных затоплению населенных пунктов напомнили о необходимости эвакуироваться.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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курганская область, наводнение
Происшествия, Курганская область, наводнение
10:06 18.04.2024 (обновлено: 11:15 18.04.2024)
 
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 9,7 метра

Власти Кургана: уровень воды в реке Тобол за 4 часа вырос на 2 см, до 972 см

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане
Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) четверга, за четыре часа поднялась на два сантиметра, уровень достиг 972 сантиметра. Об этом сообщила администрация города.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке до 18 апреля. Уровень уже превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 972 сантиметра.
Власти также отметили, что в Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды держится на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково — выше 10 метров. В районе села Белозерского уровень воды поднялся выше 5 метров 30 сантиметров.
Жителям подверженных затоплению населенных пунктов напомнили о необходимости эвакуироваться.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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ПроисшествияКурганская областьнаводнение
 
 
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