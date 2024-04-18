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Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 сантиметров - 18.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) 18 апреля, с утра вырос на 28 сантиметров и достиг 998 сантиметров, указывает... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T18:27+0300
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2024-04-18T18:27+0300
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) 18 апреля, с утра вырос на 28 сантиметров и достиг 998 сантиметров, указывает горадминистрация. По данным горадминистрации, на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля — до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) 17 апреля – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) 18 апреля – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
https://1prime.ru/20240417/pomosch-847475208.html
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курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 см и достиг 998 см
ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) 18 апреля, с утра вырос на 28 сантиметров и достиг 998 сантиметров, указывает горадминистрация.
По данным горадминистрации, на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля — до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) 17 апреля – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) 18 апреля – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Wildberries поможет пострадавшим от паводка