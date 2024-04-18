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Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года
Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года - 18.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года
Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T19:55+0300
2024-04-18T19:55+0300
2024-04-18T19:55+0300
происшествия
курганская область
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. "Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, улица 2-ая Маячная, улица Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку, ввиду чего проявляются протечки и отслоения", — отметил он в Telegram-канале.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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курганская область
Происшествия, Курганская область
Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года
Уровень воды в Тоболе в нескольких местах превысил максимум 1994 года
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
"Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, улица 2-ая Маячная, улица Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку, ввиду чего проявляются протечки и отслоения", — отметил он в Telegram-канале.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.