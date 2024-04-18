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Минпромторг сообщил об отсутствии нехватки томографов
Минпромторг сообщил об отсутствии нехватки томографов - 18.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг сообщил об отсутствии нехватки томографов
Российский рынок обеспечен томографами, информация об их нехватке в Минпромторг РФ не поступала, сообщили РИА Новости в министерстве. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T19:04+0300
2024-04-18T19:04+0300
2024-04-18T19:04+0300
медицина
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский рынок обеспечен томографами, информация об их нехватке в Минпромторг РФ не поступала, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее газета "Коммерсант" написала о том, что сложности с поставками в Россию томографов западного производства вынуждают дистрибуторов переключаться на китайских производителей. Так, по данным издания, комнпаия "Р-Фарм" может начать импортировать медтехнику китайской MinFound, которая также намерена локализовать их производство в стране. Агентство направило запрос в компанию. "Российский рынок обеспечен томографами. Информация об их нехватке в Минпромторг России не поступала", - заявили в министерстве. Там также отметили, что отечественные предприятия разрабатывают и производят различные виды тяжелой медтехники, в том числе томографы.
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медицина
Минпромторг сообщил об отсутствии нехватки томографов
Минпромторг: рынок обеспечен томографами, информация о нехватке не поступала
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский рынок обеспечен томографами, информация об их нехватке в Минпромторг РФ не поступала, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее газета "Коммерсант" написала о том, что сложности с поставками в Россию томографов западного производства вынуждают дистрибуторов переключаться на китайских производителей. Так, по данным издания, комнпаия "Р-Фарм" может начать импортировать медтехнику китайской MinFound, которая также намерена локализовать их производство в стране.
Агентство направило запрос в компанию.
"Российский рынок обеспечен томографами. Информация об их нехватке в Минпромторг России не поступала", - заявили в министерстве.
Там также отметили, что отечественные предприятия разрабатывают и производят различные виды тяжелой медтехники, в том числе томографы.
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