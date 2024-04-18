Bloomberg: эти коридоры сделают Россию "сердцем" международной торговли
Bloomberg: Россия намерена ослабить санкции и стать "сердцем" мировой торговли
© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанк" Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Два транспортных коридора — через моря Северного Ледовитого океана (Северный морской путь) и через Иран ("Север - Юг") — способны помочь Российской Федерации ослабить влияние санкций и могут усилить разворот Москвы от Европы в сторону Китая и Индии, утверждается в материале агентства Bloomberg.
Как отмечается в статье, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, подрывающем мировую торговлю, Российская Федерация продолжает создавать сразу два новых транспортных коридора, связывающих Азию и Европу. Причем авторы Bloomberg утверждают, что Россия строит оба коридора, чтобы "ослабить введенные против нее санкции", видимо не зная, что они начали создаваться задолго до спецоперации на Украине.
Зато в статье подчеркивается, что судоходный Северный морской путь и железнодорожный путь через Иран способны усилить разворот России от Евросоюза в сторону Китая и Индии.
Зато в статье подчеркивается, что судоходный Северный морской путь и железнодорожный путь через Иран способны усилить разворот России от Евросоюза в сторону Китая и Индии.
"Эти коридоры способны сделать Россию сердцем большой доли международной торговли даже в условиях, когда США и их союзники пытаются изолировать ее из-за конфликта на Украине", - считают в Bloomberg.
Тут же отмечается, что для транзита по указанным коридорам требуется на 30-50% меньше времени, чем через Суэцкий канал. К тому же судам и ж/д составам на этих путях никто не угрожает, чего нельзя сказать о маршруте через Красное море, подчеркивается в статье.
В то же время авторы указываю, что Соединенные Штаты и их западные союзники, пренебрегая всеми выгодами, сегодня избегают поддерживаемых РФ маршрутов, зато к ним проявляют очень живой интерес крупнейшие экономики Азии и Персидского залива.
Тут же отмечается, что для транзита по указанным коридорам требуется на 30-50% меньше времени, чем через Суэцкий канал. К тому же судам и ж/д составам на этих путях никто не угрожает, чего нельзя сказать о маршруте через Красное море, подчеркивается в статье.
В то же время авторы указываю, что Соединенные Штаты и их западные союзники, пренебрегая всеми выгодами, сегодня избегают поддерживаемых РФ маршрутов, зато к ним проявляют очень живой интерес крупнейшие экономики Азии и Персидского залива.