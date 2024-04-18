https://1prime.ru/20240418/transport-847494727.html

Bloomberg: эти коридоры сделают Россию "сердцем" международной торговли

Bloomberg: эти коридоры сделают Россию "сердцем" международной торговли - 18.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: эти коридоры сделают Россию "сердцем" международной торговли

Два транспортных коридора — через моря Северного Ледовитого океана (Северный морской путь) и через Иран ("Север - Юг") — способны помочь Российской Федерации... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T13:11+0300

2024-04-18T13:11+0300

2024-04-18T13:24+0300

экономика

россия

северный морской путь

мтк "север-юг"

https://cdnn.1prime.ru/img/82921/23/829212388_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_7017ac93c37ea9cc0a8df061abdfae43.jpg

МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Два транспортных коридора — через моря Северного Ледовитого океана (Северный морской путь) и через Иран ("Север - Юг") — способны помочь Российской Федерации ослабить влияние санкций и могут усилить разворот Москвы от Европы в сторону Китая и Индии, утверждается в материале агентства Bloomberg.Как отмечается в статье, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, подрывающем мировую торговлю, Российская Федерация продолжает создавать сразу два новых транспортных коридора, связывающих Азию и Европу. Причем авторы Bloomberg утверждают, что Россия строит оба коридора, чтобы "ослабить введенные против нее санкции", видимо не зная, что они начали создаваться задолго до спецоперации на Украине.Зато в статье подчеркивается, что судоходный Северный морской путь и железнодорожный путь через Иран способны усилить разворот России от Евросоюза в сторону Китая и Индии."Эти коридоры способны сделать Россию сердцем большой доли международной торговли даже в условиях, когда США и их союзники пытаются изолировать ее из-за конфликта на Украине", - считают в Bloomberg.Тут же отмечается, что для транзита по указанным коридорам требуется на 30-50% меньше времени, чем через Суэцкий канал. К тому же судам и ж/д составам на этих путях никто не угрожает, чего нельзя сказать о маршруте через Красное море, подчеркивается в статье.В то же время авторы указываю, что Соединенные Штаты и их западные союзники, пренебрегая всеми выгодами, сегодня избегают поддерживаемых РФ маршрутов, зато к ним проявляют очень живой интерес крупнейшие экономики Азии и Персидского залива.

https://1prime.ru/20240326/china-846711066.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, северный морской путь, мтк "север-юг"