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Bloomberg: эти коридоры сделают Россию "сердцем" международной торговли - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: эти коридоры сделают Россию "сердцем" международной торговли
Bloomberg: эти коридоры сделают Россию "сердцем" международной торговли - 18.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: эти коридоры сделают Россию "сердцем" международной торговли
Два транспортных коридора — через моря Северного Ледовитого океана (Северный морской путь) и через Иран ("Север - Юг") — способны помочь Российской Федерации... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T13:11+0300
2024-04-18T13:24+0300
экономика
россия
северный морской путь
мтк "север-юг"
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Два транспортных коридора — через моря Северного Ледовитого океана (Северный морской путь) и через Иран ("Север - Юг") — способны помочь Российской Федерации ослабить влияние санкций и могут усилить разворот Москвы от Европы в сторону Китая и Индии, утверждается в материале агентства Bloomberg.Как отмечается в статье, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, подрывающем мировую торговлю, Российская Федерация продолжает создавать сразу два новых транспортных коридора, связывающих Азию и Европу. Причем авторы Bloomberg утверждают, что Россия строит оба коридора, чтобы "ослабить введенные против нее санкции", видимо не зная, что они начали создаваться задолго до спецоперации на Украине.Зато в статье подчеркивается, что судоходный Северный морской путь и железнодорожный путь через Иран способны усилить разворот России от Евросоюза в сторону Китая и Индии."Эти коридоры способны сделать Россию сердцем большой доли международной торговли даже в условиях, когда США и их союзники пытаются изолировать ее из-за конфликта на Украине", - считают в Bloomberg.Тут же отмечается, что для транзита по указанным коридорам требуется на 30-50% меньше времени, чем через Суэцкий канал. К тому же судам и ж/д составам на этих путях никто не угрожает, чего нельзя сказать о маршруте через Красное море, подчеркивается в статье.В то же время авторы указываю, что Соединенные Штаты и их западные союзники, пренебрегая всеми выгодами, сегодня избегают поддерживаемых РФ маршрутов, зато к ним проявляют очень живой интерес крупнейшие экономики Азии и Персидского залива.
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россия, северный морской путь, мтк "север-юг"
Экономика, РОССИЯ, Северный морской путь, МТК "Север-Юг"
13:11 18.04.2024 (обновлено: 13:24 18.04.2024)
 
Bloomberg: эти коридоры сделают Россию "сердцем" международной торговли

Bloomberg: Россия намерена ослабить санкции и стать "сердцем" мировой торговли

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанк" Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
 Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Соломон Лулишов
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Два транспортных коридора — через моря Северного Ледовитого океана (Северный морской путь) и через Иран ("Север - Юг") — способны помочь Российской Федерации ослабить влияние санкций и могут усилить разворот Москвы от Европы в сторону Китая и Индии, утверждается в материале агентства Bloomberg.
Как отмечается в статье, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, подрывающем мировую торговлю, Российская Федерация продолжает создавать сразу два новых транспортных коридора, связывающих Азию и Европу. Причем авторы Bloomberg утверждают, что Россия строит оба коридора, чтобы "ослабить введенные против нее санкции", видимо не зная, что они начали создаваться задолго до спецоперации на Украине.

Зато в статье подчеркивается, что судоходный Северный морской путь и железнодорожный путь через Иран способны усилить разворот России от Евросоюза в сторону Китая и Индии.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Китайские компании намерены расширять бизнес на Северном морском пути
26 марта, 13:58
"Эти коридоры способны сделать Россию сердцем большой доли международной торговли даже в условиях, когда США и их союзники пытаются изолировать ее из-за конфликта на Украине", - считают в Bloomberg.

Тут же отмечается, что для транзита по указанным коридорам требуется на 30-50% меньше времени, чем через Суэцкий канал. К тому же судам и ж/д составам на этих путях никто не угрожает, чего нельзя сказать о маршруте через Красное море, подчеркивается в статье.

В то же время авторы указываю, что Соединенные Штаты и их западные союзники, пренебрегая всеми выгодами, сегодня избегают поддерживаемых РФ маршрутов, зато к ним проявляют очень живой интерес крупнейшие экономики Азии и Персидского залива.
 
ЭкономикаРОССИЯСеверный морской путьМТК "Север-Юг"
 
 
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