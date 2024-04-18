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СМИ узнали сумму расходов на развитие нового транспортного нацпроекта
СМИ узнали сумму расходов на развитие нового транспортного нацпроекта - 18.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали сумму расходов на развитие нового транспортного нацпроекта
Объем средств, который пойдет на финансирование будущего нацпроекта "Развитие транспортной инфраструктуры" предварительно оценили в 10,2 триллиона рублей на... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T14:44+0300
2024-04-18T14:44+0300
2024-04-18T14:44+0300
экономика
финансирование
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Объем средств, который пойдет на финансирование будущего нацпроекта "Развитие транспортной инфраструктуры" предварительно оценили в 10,2 триллиона рублей на период 2025-2030 годов, сообщил РБК со ссылкой на Минтранс России.Отмечается, что данный нацпроект призван заменить оканчивающиеся в текущем году проекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Комплексный план модернизации инфраструктуры". По данным РБК, из всей суммы в 10,2 триллиона рублей из федерального выделят 3,46 триллиона рублей, оставшийся объем средств планируется привлечь из внебюджетных источников.Нацпроект "Развитие транспортной инфраструктуры" делится на восемь инфраструктурных федеральных проектов. Самым дорогим из них является развитие инфраструктуры опорной сети железных и автомобильных дорог.
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финансирование
Экономика, финансирование
СМИ узнали сумму расходов на развитие нового транспортного нацпроекта
РБК: правительство вложит более 10 трлн рублей в транспортную инфраструктуру
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ.
Объем средств, который пойдет на финансирование будущего нацпроекта "Развитие транспортной инфраструктуры" предварительно оценили в 10,2 триллиона рублей на период 2025-2030 годов, сообщил РБК
со ссылкой на Минтранс России.
Отмечается, что данный нацпроект призван заменить оканчивающиеся в текущем году проекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Комплексный план модернизации инфраструктуры".
По данным РБК, из всей суммы в 10,2 триллиона рублей из федерального выделят 3,46 триллиона рублей, оставшийся объем средств планируется привлечь из внебюджетных источников.
Нацпроект "Развитие транспортной инфраструктуры" делится на восемь инфраструктурных федеральных проектов. Самым дорогим из них является развитие инфраструктуры опорной сети железных и автомобильных дорог.
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