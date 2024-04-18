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СМИ: "Яндекс" и "Лаборатория Касперского" помогут в цифровизации домов
СМИ: "Яндекс" и "Лаборатория Касперского" помогут в цифровизации домов - 18.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: "Яндекс" и "Лаборатория Касперского" помогут в цифровизации домов
Дочерняя компания "Яндекса" ООО "Лаборатория Алисы", разработчик решений по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" и девелоперская группа "Эталон" вошли в... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T17:03+0300
2024-04-18T17:03+0300
2024-04-18T17:03+0300
экономика
жилье
умный дом
яндекс
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Яндекса" ООО "Лаборатория Алисы", разработчик решений по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" и девелоперская группа "Эталон" вошли в число участников АНО "Умный МКД" которое разрабатывает стандарты по цифровизации многоквартирных домов (МКД). Об этом пишет "Коммерсант". Отмечается, что в перечисленных выше компаниях подтвердили данную информацию, а глава АНО "Умный МКД" Никита Уткин сообщил, что принятие в состав произошло в марте.Ранее единственным разработчиком умных устройств для МКД, находящимся в АНО, была SberDevices (ассистент Салют).В "Яндексе" изданию рассказали, что принимают участие в АНО с целью "синхронизации усилий бизнес-сообщества" в сфере внедрения решений умного дома, а также для решения регуляторных вопросов. По словам Уткина, АНО рассчитывает на опыт "Яндекса" в создании "наиболее оптимальных решений, которые будут способствовать интеграции систем умного МКД и умной квартиры". Глава управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" Андрей Духвалов сообщил изданию, что компания намерена "участвовать в подготовке стандартов и других нормативных документов, а также делиться опытом и знаниями по кибербезопасности при разработке применяемых в этой сфере технологий". По данным издания, АНО "Умный МКД" планирует направить Минцифры, ФСБ и ФСТЭК предложения по формированию требований по информационной безопасности жилого фонда.
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жилье, умный дом, яндекс, лаборатория касперского
Экономика, жилье, умный дом, Яндекс, Лаборатория Касперского
СМИ: "Яндекс" и "Лаборатория Касперского" помогут в цифровизации домов
"Ъ": "Яндекс" и "Лаборатория Касперского" вошли в АНО "Умный МКД"
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ.
Дочерняя компания "Яндекса" ООО "Лаборатория Алисы", разработчик решений по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" и девелоперская группа "Эталон" вошли в число участников АНО "Умный МКД" которое разрабатывает стандарты по цифровизации многоквартирных домов (МКД). Об этом пишет "Коммерсант"
.
Отмечается, что в перечисленных выше компаниях подтвердили данную информацию, а глава АНО "Умный МКД" Никита Уткин сообщил, что принятие в состав произошло в марте.
Ранее единственным разработчиком умных устройств для МКД, находящимся в АНО, была SberDevices (ассистент Салют).
В "Яндексе" изданию рассказали, что принимают участие в АНО с целью "синхронизации усилий бизнес-сообщества" в сфере внедрения решений умного дома, а также для решения регуляторных вопросов. По словам Уткина, АНО рассчитывает на опыт "Яндекса" в создании "наиболее оптимальных решений, которые будут способствовать интеграции систем умного МКД и умной квартиры".
Глава управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" Андрей Духвалов сообщил изданию, что компания намерена "участвовать в подготовке стандартов и других нормативных документов, а также делиться опытом и знаниями по кибербезопасности при разработке применяемых в этой сфере технологий".
По данным издания, АНО "Умный МКД" планирует направить Минцифры, ФСБ и ФСТЭК предложения по формированию требований по информационной безопасности жилого фонда.
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