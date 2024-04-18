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Аксенов сообщил, сколько туристов посетило Крым за десять лет - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Аксенов сообщил, сколько туристов посетило Крым за десять лет
Аксенов сообщил, сколько туристов посетило Крым за десять лет - 18.04.2024, ПРАЙМ
Аксенов сообщил, сколько туристов посетило Крым за десять лет
Крым за последние десять лет посетил 61 миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T18:51+0300
2024-04-18T18:51+0300
туризм
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Крым за последние десять лет посетил 61 миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "За десять лет у нас был 61 миллион туристов, порядок цифр примерно такой", - сказал Аксенов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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туризм, крым
Туризм, КРЫМ
18:51 18.04.2024
 
Аксенов сообщил, сколько туристов посетило Крым за десять лет

Аксенов заявил, что Крым за десять лет посетил 61 миллион туристов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Крым за последние десять лет посетил 61 миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За десять лет у нас был 61 миллион туристов, порядок цифр примерно такой", - сказал Аксенов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
#Глава Республики Крым Сергей Аксенов - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
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