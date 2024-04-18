https://1prime.ru/20240418/turizm-847504548.html

Аксенов сообщил, сколько туристов посетило Крым за десять лет

Аксенов сообщил, сколько туристов посетило Крым за десять лет - 18.04.2024, ПРАЙМ

Аксенов сообщил, сколько туристов посетило Крым за десять лет

Крым за последние десять лет посетил 61 миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T18:51+0300

2024-04-18T18:51+0300

2024-04-18T18:51+0300

туризм

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Крым за последние десять лет посетил 61 миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "За десять лет у нас был 61 миллион туристов, порядок цифр примерно такой", - сказал Аксенов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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крым

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туризм, крым