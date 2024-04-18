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Внезапно: Запад в спешке скупает у России то, что важнее нефти и газа

Внезапно: Запад в спешке скупает у России то, что важнее нефти и газа - 18.04.2024, ПРАЙМ

Внезапно: Запад в спешке скупает у России то, что важнее нефти и газа

Евросоюз нарастил импорт российских удобрений до максимума с декабря 2022 года. В феврале объем поставок составил 167 миллионов евро в денежном выражении. Это... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T04:04+0300

2024-04-18T04:04+0300

2024-04-18T04:04+0300

статья

удобрения

импорт удобрений

поставка удобрений

санкции против рф

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ, Роман Серов. Евросоюз нарастил импорт российских удобрений до максимума с декабря 2022 года. В феврале объем поставок составил 167 миллионов евро в денежном выражении. Это превысило показатель предыдущего месяца на 16 процентов в физическом и на 21 процент в денежном выражении. С чем связан рост и почему российские удобрения, в отличие от нефти и газа, неподвластны санкциям, читайте в материале "Прайм".У страха глаза великиКрупнейший покупатель третий месяц подряд - Польша, нарастившая в феврале импорт на 38 процентов — до 44 миллионов евро, что стало максимумом с декабря 2021 года. Бельгия увеличила закупки почти в пять раз до 24 миллионов евро. Румыния - в 2,4 раза до 10,3 миллиона евро, Болгария – в два раза, до 5,3 миллиона евро. Почти на столько же нарастила импорт российских удобрений Германия – в конце зимы она ввезла их на 20 миллионов евро.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРанее сообщалось, что США в феврале нарастили закупки российских удобрений до 158,5 миллиона долларов, что стало максимумом с июня 2023 года. Больше всего их интересуют азотные и калийные удобрения, поставки которых из месяца в месяц практически беспрерывны. Особым спросом у Штатов пользуются комбинированные минеральные удобрения, поставки которых в феврале составили почти 550 тысяч долларов.Это вполне объяснимо. Россия является мировым лидером по экспорту удобрений, занимая шестую часть мирового рынка калийных и десятую часть азотных удобрений. Даже торговая война с Западом не смогла сместить Россию с этой позиции. Она также является вторым (после Китая) производителем этого полезного сырья.Неудивительно, что все попытки западной элиты ограничить импорт этого товара у России с треском провалились. В свое время западные компании испугались вести бизнес с "Еврохимом", "Уралкалием", "Фосагро" и "Акроном" из-за персональных санкций на их топ-менеджеров.Никаких указаний из Вашингтона и Брюсселя на этот счет не было, но даже временное сокращение поставок привело к тому, что российские экспортеры столкнулись с трудностями в ведении бизнеса, фрахтовании судов и проведении расчётов. В портах стран Балтии, через которые тогда шла треть российского экспорта удобрений, арестовали более четверти миллиона тонн этого товара.В результате цены взлетели до потолка, так что не только ООН, но и США с Европой испугались угрозы общемирового голода. Попытки ограничить российское продовольствие и удобрения тут же прекратились, а в июле 2022 года США официально заверили, что санкции никоим образом на эти товары не распространяются."Финансовым учреждениям объясняли, что комиссии за обслуживание торговли сельскохозяйственными товарами (в том числе удобрениями) могут оплачиваться через SWIFT и ограничениям не подлежат", - рассказал директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской Академии РАНХиГС Анатолий Тихонов.С тех пор Россия исправно экспортировала удобрения, тем самым подтверждая тезис о том, что экономические интересы всегда выше политических. А в конце зимы поставки растут всегда – это связано с приближением посевной кампании, которая в ЕС начинается на месяц раньше, чем у нас. В ходе весенних полевых работ необходимо вносить минеральные удобрения – это залог будущего урожая.Вредные советы: как убить свое производствоПри этом собственные предприятия ЕС либо прекратили работу, либо значительно снизили мощности производства, дефицит по некоторым позициям достигает 75 процентов. Дело в том, что это производство стало нерентабельным, ведь оно не только энергоемкое, но и требует много газа, который нужен как сырье. После отказа ЕС от дешевого российского трубопроводного топлива расходы Евросоюза на импорт СПГ в три-четыре раза превышают соответствующие траты США и Китая. Дело в том, что цены на природный газ в Европейском Союзе сейчас не такие высокие, какими они были в 2021-2022 годах, но все же и не на минимальных отметках, несмотря на рекордные запасы в подземных хранилищах.В последние дни газ снова начал дорожать – за пять дней фьючерсы выросли в цене более чем на 20 процентов, сведя на нет потери этого года. "Подобное происходит из-за роста спроса на газ в Китае, а поскольку азиатский и европейский рынки взаимосвязаны, это вызывает подъем цен на нидерландском хабе TTF, выступающем в качестве их барометра на европейском рынке", - комментирует промышленный эксперт Леонид Хазанов.Свою лепту вносят падение поставок природного газа из Норвегии и напряженность на Ближнем Востоке. Удары России по энергетической инфраструктуре Украины на прошлой неделе подчеркнули уязвимость глобальных сырьевых потоков.Добавим к этому наценки компаний, покупающих природный газ на TTF и перепродающих затем его по всему Европейскому Союзу, и мы увидим, что он отнюдь недешев. Это подрывает конкурентоспособность европейской промышленности на мировом рынке, делает бизнес невыгодным. Одни переносят производство туда, где газ дешевле – в Азию, другие вовсе закрываются.Электроэнергия в Европейском Союзе тоже стоит немало. "Соответственно, химические заводы рады бы сильно увеличить производство минеральных удобрений, но не могут себе позволить этого из-за дороговизны энергоресурсов. Повысить цены они тоже не могут, ведь тогда аграрии будут наращивать закупки минеральных удобрений за пределами ЕС. В общем положение дел просто патовое", - рассуждает Хазанов. Вряд ли на такой результат рассчитывали еврочиновники, ратовавшие за антироссийские санкции.Свято место пусто не бываетДо специальной военной операции Россия была одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на рынок Евросоюза, власти которого попытались снизить эту зависимость. В результате отечественные химические компании расширили экспорт в Азию и Латинскую Америку, тогда как европейские не смогли обеспечить аграриев необходимыми объемами.В целом за два года российские экспортеры нарастили продажи на 70 процентов. Крупнейшим рынком сбыта для нашей страны сейчас является Индия, которая увеличила закупки российских удобрений в три раза. Важными покупателями остаются Турция и Вьетнам. Бразилия стала значимым рынком, а теперь и Африканский союз рассматривает возможность расширения закупок.За последние 15 лет отрасль увеличила потребности в удобрениях в два раза, а российские инвесторы планируют вложить более двух триллионов рублей в течение пяти лет, что позволит удвоить оборот и прибыль. Отечественные производители генерируют около 15 процентов от мирового оборота и занимают второе место после Китая.Это позитивно отражается на нашей выручке от экспорта. Если ранее он приносил 12,5 миллиарда долларов в год, то в 2022-м году доход составил весьма внушительную сумму в 19,3 миллиарда, которые очень пригодились российской экономике. "Другими словами, то, что отняли у российских экспортеров санкции, было с лихвой компенсировано за счет неустойчивости товарных рынков, где цены на массовую продукцию взлетают вверх при появлении любых факторов риска", - делает вывод Тихонов.Рынок продавца, а не покупателяВ перспективе потребность в химических продуктах как в России, так и в мире будет продолжать расти на 10-15 процентов в год. При этом европейский рынок рискует остаться не у дел. Доля российских поставщиков там сократилась, но зависимость от них осталась.Попытки же заменить их продукцией из Марокко, Израиля, Казахстана и других стран оказались неудачными из-за ограниченных объемов поставок и сравнительно узкой номенклатуры минеральных удобрений, не считая еще и того, что далеко не всегда они отвечают экологическим требованиям Европейского Союза (чего нельзя сказать о российских агрохимикатах), указал Хазанов.Он ожидает, что в ближайшие месяцы экспорт минеральных удобрений из России в Европейский Союз будет увеличиваться, тогда как возможность введения санкций против них или их отечественных производителей представляется маловероятной. Если власти ЕС все-таки пойдут на такой шаг, то получится как с потолком цен на нефть: европейские аграрии будут получать минеральные удобрения через какие-нибудь третьи страны, будь то Турция, Индия, Китай или острова Тихого океана.Важно понимать, что рынок удобрений глобальный, избыточных мощностей, как и новых разведанных месторождений на нем нет. Ввод новых производств может занять от пяти до десяти лет по разным видам товаров. Поэтому обойтись без России и тут не получится, не исключено, что за российские удобрения еще придется конкурировать.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

удобрения, импорт удобрений, поставка удобрений, санкции против рф