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Стратег назвал удачной покупку "АПМ-Инвест" угольного бизнеса у TIG

Стратег назвал удачной покупку "АПМ-Инвест" угольного бизнеса у TIG - 18.04.2024, ПРАЙМ

Стратег назвал удачной покупку "АПМ-Инвест" угольного бизнеса у TIG

Покупку российского угольного актива у австралийской компании Tigers Realm Coal (TIG) по низкой цене в 49 миллионов долларов в нынешнее время можно считать... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T15:54+0300

2024-04-18T15:54+0300

2024-04-18T15:54+0300

энергетика

уголь

покупка бизнеса

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Покупку российского угольного актива у австралийской компании Tigers Realm Coal (TIG) по низкой цене в 49 миллионов долларов в нынешнее время можно считать удачной, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее австралийская компания Tigers Realm Coal сообщила о том, что продает свой российский угольный бизнес "Берингпромуголь" (расположен на Чукотке) за 49 миллионов долларов, покупателем выступит "АПМ-Инвест" российского предпринимателя Марка Бузука. "Сейчас не лучшее время для покупки угольных активов, но приобретение по столь низкой цене можно только приветствовать", - прокомментировал эксперт. Tigers Realm Coal работает на Чукотке с 2012 года и с 2016 года добывает и отгружает в страны АТР энергетический и коксующийся уголь с месторождения "Фандюшкинское поле". По итогам прошлого года добыча составила 1,6 миллиона тонн, чистая прибыль - 2,6 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240412/minenergo-847343289.html

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уголь, покупка бизнеса