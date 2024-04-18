https://1prime.ru/20240418/ugol-847500664.html
Стратег назвал удачной покупку "АПМ-Инвест" угольного бизнеса у TIG
Стратег назвал удачной покупку "АПМ-Инвест" угольного бизнеса у TIG - 18.04.2024, ПРАЙМ
Стратег назвал удачной покупку "АПМ-Инвест" угольного бизнеса у TIG
Покупку российского угольного актива у австралийской компании Tigers Realm Coal (TIG) по низкой цене в 49 миллионов долларов в нынешнее время можно считать... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T15:54+0300
2024-04-18T15:54+0300
2024-04-18T15:54+0300
энергетика
уголь
покупка бизнеса
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Покупку российского угольного актива у австралийской компании Tigers Realm Coal (TIG) по низкой цене в 49 миллионов долларов в нынешнее время можно считать удачной, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее австралийская компания Tigers Realm Coal сообщила о том, что продает свой российский угольный бизнес "Берингпромуголь" (расположен на Чукотке) за 49 миллионов долларов, покупателем выступит "АПМ-Инвест" российского предпринимателя Марка Бузука. "Сейчас не лучшее время для покупки угольных активов, но приобретение по столь низкой цене можно только приветствовать", - прокомментировал эксперт. Tigers Realm Coal работает на Чукотке с 2012 года и с 2016 года добывает и отгружает в страны АТР энергетический и коксующийся уголь с месторождения "Фандюшкинское поле". По итогам прошлого года добыча составила 1,6 миллиона тонн, чистая прибыль - 2,6 миллиарда рублей.
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уголь, покупка бизнеса
Энергетика, уголь, покупка бизнеса
Стратег назвал удачной покупку "АПМ-Инвест" угольного бизнеса у TIG
Стратег Худалов: покупка "АПМ-Инвест" угольного бизнеса у TIG является удачной
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Покупку российского угольного актива у австралийской компании Tigers Realm Coal (TIG) по низкой цене в 49 миллионов долларов в нынешнее время можно считать удачной, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Ранее австралийская компания Tigers Realm Coal сообщила о том, что продает свой российский угольный бизнес "Берингпромуголь" (расположен на Чукотке) за 49 миллионов долларов, покупателем выступит "АПМ-Инвест" российского предпринимателя Марка Бузука.
"Сейчас не лучшее время для покупки угольных активов, но приобретение по столь низкой цене можно только приветствовать", - прокомментировал эксперт.
Tigers Realm Coal работает на Чукотке с 2012 года и с 2016 года добывает и отгружает в страны АТР энергетический и коксующийся уголь с месторождения "Фандюшкинское поле". По итогам прошлого года добыча составила 1,6 миллиона тонн, чистая прибыль - 2,6 миллиарда рублей.
В Минэнерго оценили темпы добычи угля в России