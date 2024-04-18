https://1prime.ru/20240418/ukraina-847482481.html
На Украине назвали объем западной помощи, полученный с 2022 года
На Украине назвали объем западной помощи, полученный с 2022 года - 18.04.2024, ПРАЙМ
На Украине назвали объем западной помощи, полученный с 2022 года
Почти 84 миллиарда долларов поступило в украинский бюджет от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов Украины. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T09:15+0300
2024-04-18T09:15+0300
2024-04-18T09:15+0300
экономика
украина
финансы
запад
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Почти 84 миллиарда долларов поступило в украинский бюджет от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов Украины. "Сергей Марченко (министр финансов Украины - ред.) поблагодарил партнеров за непоколебимую поддержку Украины. В частности, за существенный объем финансовой помощи - 83,7 миллиарда долларов США с февраля 2022 года. В 2024 году в государственный бюджет уже поступило 10,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. В ведомстве отметили, что "обеспечение ритмичной и прогнозируемой военной и финансовой помощи" - насущный вопрос для Украины. "К концу 2024 года потребность во внешнем финансировании останется в размере 27 миллиардов долларов США. Уже есть заверения от ЕС на сумму около 12,5 миллиарда долларов США, МВФ - 4,5 миллиарда и других. Критически важным вопросом является утверждение конгрессом США пакета помощи Украине. Минфин уже ведет активный диалог с международными партнерами по привлечению финансовых ресурсов в 2025 году", - приводит слова Марченко сайт ведомства. Палата представителей США планирует провести итоговое голосование о помощи зарубежным союзникам Соединенных Штатов, включая Украину, в субботу вечером по времени Вашингтона, сообщил ранее спикер Майк Джонсон. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240417/proekt-847475347.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, финансы, запад, новости
Экономика, УКРАИНА, ФИНАНСЫ, ЗАПАД, Новости
На Украине назвали объем западной помощи, полученный с 2022 года
Минфин: почти $84 млрд финансовой помощи получила Украина от Запада с февраля 2022
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Почти 84 миллиарда долларов поступило в украинский бюджет от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов Украины.
"Сергей Марченко (министр финансов Украины - ред.) поблагодарил партнеров за непоколебимую поддержку Украины. В частности, за существенный объем финансовой помощи - 83,7 миллиарда долларов США с февраля 2022 года. В 2024 году в государственный бюджет уже поступило 10,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
В ведомстве отметили, что "обеспечение ритмичной и прогнозируемой военной и финансовой помощи" - насущный вопрос для Украины.
"К концу 2024 года потребность во внешнем финансировании останется в размере 27 миллиардов долларов США. Уже есть заверения от ЕС на сумму около 12,5 миллиарда долларов США, МВФ - 4,5 миллиарда и других. Критически важным вопросом является утверждение конгрессом США пакета помощи Украине. Минфин уже ведет активный диалог с международными партнерами по привлечению финансовых ресурсов в 2025 году", - приводит слова Марченко сайт ведомства.
Палата представителей США планирует провести итоговое голосование о помощи зарубежным союзникам Соединенных Штатов, включая Украину, в субботу вечером по времени Вашингтона, сообщил ранее спикер Майк Джонсон.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту