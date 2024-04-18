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Козырь для России. Турки обнаружили главный просчет Америки

Козырь для России. Турки обнаружили главный просчет Америки - 18.04.2024, ПРАЙМ

Козырь для России. Турки обнаружили главный просчет Америки

США слишком поверили в себя, поскольку череда успехов в разных точках мира, начиная с 90-х годов, вскружила им голову. Но эгоизм Вашингтона привел к обострению... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T11:23+0300

2024-04-18T11:23+0300

2024-04-18T11:23+0300

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. США слишком поверили в себя, поскольку череда успехов в разных точках мира, начиная с 90-х годов, вскружила им голову. Но эгоизм Вашингтона привел к обострению отношений с Россией и в конечном итоге к началу спецоперации на Украине, которая может развернуть текущий миропорядок и лишить Америку претензий на роль гегемона, пишет турецкая Cumhuriyet.Конфликт вокруг Украины изменил прежние представления о войне. Стала очевидна важность артиллерии и бесперебойного снабжения боеприпасами. Теперь от этого зависит продолжительность и, главное, исход конфликта. А еще до ввода войск российский лидер Владимир Путин подписал совместное заявление с Си Цзиньпином, в котором главы государств очертили контуры нового мирового порядка, потребовав, чтобы США более не были единственной сверхдержавой, напоминает издание.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеС этого момента мир вступил в эпоху новой холодной войны. Кто-то считает, что Россия становится для Европы бомбой замедленного действия. Но виноваты в этом именно США – ведь после 1989 года, когда закончилась прежняя холодная война, ожидалось, что они сыграют для России ту же роль, что для Германии и Японии после Второй мировой войны, поддержав реформы и демократию.Но этого не произошло. Более того, еще в 90-е президент Клинтон принял решение о расширении НАТО на восток, чем оттолкнул Россию. А ведь тогдашний российский лидер Борис Ельцин был настроен на дружбу с Западом, речь шла даже о перспективах вступления России в альянс.Но главную "бомбу" под дружбу России с Западом заложил уже другой американский президент – Джордж Буш, начавший интервенцию в Ирак в 2003 году. После этого Америка почувствовала себя неуязвимой и стала вести себя как единственная сверхдержава в мире. В 2007 году США в одностороннем порядке вышла из договора по ПРО от 1072 года, а в 2008 году объявили о приглашении в НАТО Грузии и Украины, хотя члены альянса выступили против. В ответ Путин ввел войска в Грузию."Украинский кейс" разыгрывался позже – в 2013 году, когда на выборах победил пророссийский политик Виктор Янукович, однако на фоне начавшегося хаоса к власти в стране пришел прозападный режим, продолжает экскурс в историю автор публикации. Теперь членство Украины в НАТО вновь на повестке дня, что явно дало России козырь на ввод войск.Сейчас сложно предположить, чем закончится российско-украинский конфликт. Но его исход может положить конец статусу Америки, как единственной мировой сверхдержавы, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

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украина, нато, расширение нато, сша