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Генсек ООН призвал прекратить кровавый цикл возмездия на Ближнем Востоке - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Генсек ООН призвал прекратить кровавый цикл возмездия на Ближнем Востоке
Генсек ООН призвал прекратить кровавый цикл возмездия на Ближнем Востоке - 18.04.2024, ПРАЙМ
Генсек ООН призвал прекратить кровавый цикл возмездия на Ближнем Востоке
Ирану и Израилю следует прекратить кровавый цикл возмездия, заявил в ходе заседания СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T17:26+0300
2024-04-18T17:54+0300
политика
иран
израиль
антониу гутерреш
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ООН, 18 апр – ПРАЙМ. Ирану и Израилю следует прекратить кровавый цикл возмездия, заявил в ходе заседания СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш."Пришло время положить конец кровавому циклу возмездия. Пришло время остановиться. Международное сообщество должно работать сообща, чтобы предотвратить любые действия, которые могут поставить весь Ближний Восток на грань и иметь разрушительные последствия для гражданского населения", — сказал он. Гутерреш также вновь осудил атаку Ирана на Израиль и призвал соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических объектов в контексте израильского удара по иранскому консульству в Дамаске. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля ударило по израильской территории в ответ на разрушение ВВС Израиля иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, использовались несколько сотен ракет и БПЛА, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
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иран, израиль, антониу гутерреш
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Антониу Гутерреш
17:26 18.04.2024 (обновлено: 17:54 18.04.2024)
 
Генсек ООН призвал прекратить кровавый цикл возмездия на Ближнем Востоке

Гутерреш призвал прекратить кровавый цикл возмездия между Ираном и Израилем

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
© Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 18 апр – ПРАЙМ. Ирану и Израилю следует прекратить кровавый цикл возмездия, заявил в ходе заседания СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
"Пришло время положить конец кровавому циклу возмездия. Пришло время остановиться. Международное сообщество должно работать сообща, чтобы предотвратить любые действия, которые могут поставить весь Ближний Восток на грань и иметь разрушительные последствия для гражданского населения", — сказал он.
Гутерреш также вновь осудил атаку Ирана на Израиль и призвал соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических объектов в контексте израильского удара по иранскому консульству в Дамаске.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля ударило по израильской территории в ответ на разрушение ВВС Израиля иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, использовались несколько сотен ракет и БПЛА, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
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