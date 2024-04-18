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FT: украинские чиновники вымогают миллионы евро у западного инвестора

FT: украинские чиновники вымогают миллионы евро у западного инвестора - 18.04.2024, ПРАЙМ

FT: украинские чиновники вымогают миллионы евро у западного инвестора

Коррумпированные украинские чиновники вымогают у одного из крупнейших англо-немецких инвесторов на Украине Арнульфа Дамерау десятки миллионов евро, пишет... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T09:02+0300

2024-04-18T09:02+0300

2024-04-18T09:02+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Коррумпированные украинские чиновники вымогают у одного из крупнейших англо-немецких инвесторов на Украине Арнульфа Дамерау десятки миллионов евро, пишет издание Financial Times.По словам бизнесмена, чиновники, в том числе из администрации президента страны Владимира Зеленского, вымогают крупную сумму за прекращение судебных преследований его бизнеса."Это страна, которая стремится стать частью НАТО и Европейского Союза, но то, что происходит там сейчас со стороны небольшого меньшинства, вызывает у меня дежавю самых мрачных времен (бывшего президента Виктора - ред.) Януковича", - сказал Дамерау в беседе с изданием.Дамерау, который является совладельцем крупного онлайн-казино "Космолот", одного из крупнейших налогоплательщиков в Украине, был обвинен Бюро экономической безопасности Украины в нарушении игорного законодательства и уклонении от налогов на сумму 560 миллионов евро.Согласно данным газеты, ранее один из украинских чиновников встретился с бизнесменом в Вене и предложил снять судебные иски, если он передаст половину компании в офшорный траст. Предприниматель в свою очередь передал фотографии и подробности встречи, а также имена ее участников европейским и американским спецслужбам.

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