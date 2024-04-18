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Аксенов: более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили выплаты

Аксенов: более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили выплаты - 18.04.2024, ПРАЙМ

Аксенов: более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили выплаты

Более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили материальную помощь из федерального бюджета, заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T17:58+0300

2024-04-18T17:58+0300

2024-04-18T17:58+0300

крым

выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — ПРАЙМ. Более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили материальную помощь из федерального бюджета, заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным."Более 100 тысяч человек — жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму выплаты, назначенные федеральным правительством, деньги перечисляются в республику, мы выполняем эти платежи", — говорится в заявлении. Он уточнил, что имеется в виду выплаты по десять тысяч рублей.Также глава Крыма попросил российского лидера решить вопрос продолжения его работы. Он указал, что готов и дальше выполнять поставленные ему задачи.Аксенов был избран в 2014 году и повторно в 2019 году местным парламентом.Выборы парламента Крыма пройдут в сентябре, глава Крыма будет избираться новым составом Госсовета Крыма.

https://1prime.ru/20240417/crimea-847464462.html

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крым, выплаты