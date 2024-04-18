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Аксенов: более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили выплаты - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Аксенов: более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили выплаты
Аксенов: более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили выплаты - 18.04.2024, ПРАЙМ
Аксенов: более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили выплаты
Более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили материальную помощь из федерального бюджета, заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T17:58+0300
2024-04-18T17:58+0300
крым
выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — ПРАЙМ. Более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили материальную помощь из федерального бюджета, заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным."Более 100 тысяч человек — жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму выплаты, назначенные федеральным правительством, деньги перечисляются в республику, мы выполняем эти платежи", — говорится в заявлении. Он уточнил, что имеется в виду выплаты по десять тысяч рублей.Также глава Крыма попросил российского лидера решить вопрос продолжения его работы. Он указал, что готов и дальше выполнять поставленные ему задачи.Аксенов был избран в 2014 году и повторно в 2019 году местным парламентом.Выборы парламента Крыма пройдут в сентябре, глава Крыма будет избираться новым составом Госсовета Крыма.
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крым, выплаты
КРЫМ, ВЫПЛАТЫ
17:58 18.04.2024
 
Аксенов: более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили выплаты

Аксенов: 100 тысяч человек из Херсонской и Запорожской областей получили выплаты

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Глава Республики Крым Сергей Аксенов
#Глава Республики Крым Сергей Аксенов - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — ПРАЙМ. Более 100 тысяч человек из Херсона и Запорожья получили материальную помощь из федерального бюджета, заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным.
"Более 100 тысяч человек — жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму выплаты, назначенные федеральным правительством, деньги перечисляются в республику, мы выполняем эти платежи", — говорится в заявлении.
Он уточнил, что имеется в виду выплаты по десять тысяч рублей.
Также глава Крыма попросил российского лидера решить вопрос продолжения его работы. Он указал, что готов и дальше выполнять поставленные ему задачи.
Аксенов был избран в 2014 году и повторно в 2019 году местным парламентом.
Выборы парламента Крыма пройдут в сентябре, глава Крыма будет избираться новым составом Госсовета Крыма.
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