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Wartsila проиграла в кассации спор с "Адмиралтейскими верфями" - 18.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240418/wartsila-847481914.html
Wartsila проиграла в кассации спор с "Адмиралтейскими верфями"
Wartsila проиграла в кассации спор с "Адмиралтейскими верфями" - 18.04.2024, ПРАЙМ
Wartsila проиграла в кассации спор с "Адмиралтейскими верфями"
Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу завода... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T09:02+0300
2024-04-18T09:02+0300
экономика
wartsila
адмиралтейские верфи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу завода "Адмиралтейские верфи" около 2,38 миллиона евро, следует из материалов дела. "Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Резолютивная и мотивировочная части вердикта суда третьей инстанции пока не опубликованы. Wartsila Solutions оспаривала решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, принятое 19 сентября 2023 года. Апелляционный суд подтвердил его в январе текущего года. Согласно решению суда первой инстанции, с финской компании взыскиваются не возвращенные авансовые платежи по двум контрактам на поставку оборудования для строящихся на верфях рыболовных траулеров. Эти контракты были заключены в сентябре 2021 года. При этом в марте 2022 года Wartsila уведомила судостроительный завод о приостановке выполнения обязательств по контрактам, отмечается в решении арбитражного суда Петербурга. Помимо "Адмиралтейских верфей", с Wartsila Solutions, а также с головной компанией Wartsila Oyj судятся петербургские предприятия "Балтийский завод" и "Северная верфь". Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на российском рынке.
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wartsila, адмиралтейские верфи
Экономика, Wartsila, адмиралтейские верфи
09:02 18.04.2024
 
Wartsila проиграла в кассации спор с "Адмиралтейскими верфями"

Wartsila проиграла в кассации спор с "Адмиралтейскими верфями" на 2,4 млн евро

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу завода "Адмиралтейские верфи" около 2,38 миллиона евро, следует из материалов дела.
"Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Резолютивная и мотивировочная части вердикта суда третьей инстанции пока не опубликованы. Wartsila Solutions оспаривала решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, принятое 19 сентября 2023 года. Апелляционный суд подтвердил его в январе текущего года.
Согласно решению суда первой инстанции, с финской компании взыскиваются не возвращенные авансовые платежи по двум контрактам на поставку оборудования для строящихся на верфях рыболовных траулеров. Эти контракты были заключены в сентябре 2021 года. При этом в марте 2022 года Wartsila уведомила судостроительный завод о приостановке выполнения обязательств по контрактам, отмечается в решении арбитражного суда Петербурга.
Помимо "Адмиралтейских верфей", с Wartsila Solutions, а также с головной компанией Wartsila Oyj судятся петербургские предприятия "Балтийский завод" и "Северная верфь".
Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на российском рынке.
Судейский молоток
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ЭкономикаWartsilaадмиралтейские верфи
 
 
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