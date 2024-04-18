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Wartsila проиграла в кассации спор с "Адмиралтейскими верфями"

Wartsila проиграла в кассации спор с "Адмиралтейскими верфями" - 18.04.2024, ПРАЙМ

Wartsila проиграла в кассации спор с "Адмиралтейскими верфями"

Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу завода... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T09:02+0300

2024-04-18T09:02+0300

2024-04-18T09:02+0300

экономика

wartsila

адмиралтейские верфи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу завода "Адмиралтейские верфи" около 2,38 миллиона евро, следует из материалов дела. "Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Резолютивная и мотивировочная части вердикта суда третьей инстанции пока не опубликованы. Wartsila Solutions оспаривала решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, принятое 19 сентября 2023 года. Апелляционный суд подтвердил его в январе текущего года. Согласно решению суда первой инстанции, с финской компании взыскиваются не возвращенные авансовые платежи по двум контрактам на поставку оборудования для строящихся на верфях рыболовных траулеров. Эти контракты были заключены в сентябре 2021 года. При этом в марте 2022 года Wartsila уведомила судостроительный завод о приостановке выполнения обязательств по контрактам, отмечается в решении арбитражного суда Петербурга. Помимо "Адмиралтейских верфей", с Wartsila Solutions, а также с головной компанией Wartsila Oyj судятся петербургские предприятия "Балтийский завод" и "Северная верфь". Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на российском рынке.

https://1prime.ru/20240417/sud-847460257.html

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wartsila, адмиралтейские верфи