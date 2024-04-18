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ВСУ вновь атаковали тренажерный центр ЗАЭС
ВСУ вновь атаковали тренажерный центр ЗАЭС - 18.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ вновь атаковали тренажерный центр ЗАЭС
Вооруженные силы Украины вновь попытались нанести удар по уникальному тренажерному центру Запорожской АЭС, слеедует из сообщения пресс-службы станции. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T12:31+0300
2024-04-18T12:31+0300
2024-04-18T12:31+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины вновь попытались нанести удар по уникальному тренажерному центру Запорожской АЭС, слеедует из сообщения пресс-службы станции.Отмечается, что беспилотник удалось ликвидировать над крышей корпуса, на станции никто не пострадал."ВСУ снова атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - говорится в сообщении.Ранее 9 апреля ВСУ нанесли удар по единственному в мире тренажерному центру, где расположен уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала.Сообщалось, что представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, информация уходит в штаб-квартиру организации в Вене.
https://1prime.ru/20240412/zaes-847351456.html
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всу, новости
Происшествия, ВСУ, Новости
ВСУ вновь атаковали тренажерный центр ЗАЭС
ВСУ вновь атаковали тренажерный центр ЗАЭС, дрон нейтрализован над крышей корпуса
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины вновь попытались нанести удар по уникальному тренажерному центру Запорожской АЭС, слеедует из сообщения пресс-службы станции.
Отмечается, что беспилотник удалось ликвидировать над крышей корпуса, на станции никто не пострадал.
"ВСУ снова атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - говорится в сообщении.
Ранее 9 апреля ВСУ нанесли удар по единственному в мире тренажерному центру, где расположен уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала.
Сообщалось, что представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, информация уходит в штаб-квартиру организации в Вене.
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