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В Европе закроют крупнейшее месторождение газа

В Европе закроют крупнейшее месторождение газа - 18.04.2024, ПРАЙМ

В Европе закроют крупнейшее месторождение газа

Закон о закрытии месторождения газа в нидерландском Гронингене, которое является крупнейшим в Европе, вступит в силу 19 апреля, говорится в заявлении кабмина... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T14:48+0300

2024-04-18T14:48+0300

2024-04-18T15:19+0300

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ГААГА, 18 апр - ПРАЙМ. Закон о закрытии месторождения газа в нидерландском Гронингене, которое является крупнейшим в Европе, вступит в силу 19 апреля, говорится в заявлении кабмина Нидерландов в четверг. "Закон о закрытии месторождения Гронинген вступит в силу 19 апреля 2024 года. Король (Нидерландов Виллем-Александр - ред.) подписал закон в среду, 17 апреля, и сегодня он был опубликован в правительственном вестнике. Это окончательно знаменует завершение там добычи газа", - сообщает нидерландское правительство. Ранее Сенат Нидерландов вслед за Палатой представителей (нижней палатой парламента) поддержал законопроект о закрытии газовых скважин в Гронингене. Нидерланды объявляли о прекращении добычи газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене с 1 октября 2023 года. В то же время было решено, что еще в течение одного года - до 1 октября 2024 года - газовые скважины будут оставаться открытыми на случай очень холодной зимы. Инициировавший законопроект об окончательном закрытии месторождения госсекретарь по вопросам горнодобывающей промышленности Ханс Файлбриф отмечал невозможность дальнейшего использования газового месторождения, так как оно провоцирует землетрясения и наносит ущерб безопасности жителей Гронингена. Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка началась в 1963 году. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 триллиона кубометров. На протяжении многих лет месторождение являлось основным источником газоснабжения северо-западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах голландские власти решили постепенно ограничивать добычу на месторождении.

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газ, ес, гронинген