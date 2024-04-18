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РБК: эксперты предсказали "революцию зарплат" в России

РБК: эксперты предсказали "революцию зарплат" в России - 18.04.2024, ПРАЙМ

РБК: эксперты предсказали "революцию зарплат" в России

В России, вероятно, началась "зарплатная революция", и высокие выплаты военнослужащим играют в этом ключевую роль, пишет издание РБК. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T09:51+0300

2024-04-18T09:51+0300

2024-04-18T09:52+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В России, вероятно, началась "зарплатная революция", и высокие выплаты военнослужащим играют в этом ключевую роль, пишет издание РБК.По словам экономиста ЦМАКП Дмитрия Белоусова, проведение специальной военной операции на Украине могло приблизить начало "революции зарплат" в России. Так, на рынке труда появился новый стандарт, который ведет к отказу граждан от дешевого труда.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда — хотя бы из соображений удержания занятых", — отмечал экономист в своем докладе.Кроме того, Белоусов утверждает, что военнослужащие не станут возвращаться на прежнюю работу с меньшим окладом и будут искать работу, соответствующую их новому статусу и предыдущей зарплате.В издании отметили, что такая ситуация может негативно отразиться на экономике и привести к высокой мобильности работников. Однако, эксперты отмечают, что это может стимулировать технологическую модернизацию и рост автоматизации производства. Согласно данным hh.ru, медианная зарплата, предлагаемая работодателями, превысила ожидания соискателей, а уровень безработицы остается на исторически низком уровне, заключили в издании.

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россия, зарплата, новости