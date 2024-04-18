https://1prime.ru/20240418/zatoplenie-847481297.html

В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов

В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов - 18.04.2024, ПРАЙМ

В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов

В Курганской области продолжают оставаться затопленными в 30 населенных пунктах семи муниципальных округов 2090 жилых домов, а также 3380 дачных строений. Об... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T08:38+0300

2024-04-18T08:38+0300

2024-04-18T09:07+0300

происшествия

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – ПРАЙМ. В Курганской области продолжают оставаться затопленными в 30 населенных пунктах семи муниципальных округов 2090 жилых домов, а также 3380 дачных строений. Об этом сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "В реке Тобол в Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды. В областном центре он преодолел отметку опасного явления и достиг 968 см. Остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог", — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что в 25 населенных пунктах региона подтопленными остаются более 600 жилых и 2 тысяч дачных домов, свыше 3,5 тысячи приусадебных участков, 5 низководных мостов и 9 участков автодорог.Отмечается, что спасатели в круглосуточном режиме оказывают помощь пострадавшим, а также проводят оповещение, информирование и превентивную эвакуацию граждан. По данным пресс-центра, в настоящее время эвакуированы почти 14 тысяч человек, привлечены силы и средства в составе свыше 4,3 тысячи специалистов и 1,5 тысячи единиц техникиАдминистрация города Кургана сообщила, что уровень воды в Тоболе у Кургана, по данным на 10.00 (08.00 мск) четверга, не изменился за два часа и составляет 970 сантиметров. Он превысил отметку "опасного явления" в 850 сантиметров.Корреспондент РИА Новости сообщил, что сотрудник МЧС при помощи длиной палки борется со скоплением мусора под Кировским мостом через реку Тобол в центре Кургана. В реке много мусора из-за паводка, в том числе деревьев и пластика, образующих небольшие мусорные "островки". Согласно оценке журналиста, уровень воды настолько высок, что, поднявшись еще на метр, она поглотит Кировский мост. Существует риск, что "островки" мусора могут застрять в узких местах под мостом и создать затор. Корреспондент стал свидетелем того, как сотрудник МЧС, чтобы не допустить затора, при помощи длинной палки изменил направление движения мусора, буквально протолкнув его под мост.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

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курганская область

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курганская область