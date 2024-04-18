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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции - 18.04.2024, ПРАЙМ
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат на севере Турции, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T18:30+0300
2024-04-18T18:33+0300
происшествия
турция
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СТАМБУЛ, 18 апр — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат на севере Турции, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки магнитудой 5,6 произошли около 18.11 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле города Сулусарай на глубине порядка шести километров. На текущий момент данные о разрушениях отсутствуют.На юго-востоке Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее за 80 лет. Эпицентр находился неподалеку от крупного города Газиантеп с населением более миллиона человек. Толчки также чувствовали в Сирии, Ливане, Ираке и на границе Армении и Грузии. В результате землетрясения погибли более 2500 человек. Были разрушены сотни зданий, в том числе турецкая крепость Газиантеп, построенная во времена Римской империи, и цитадель из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в сирийском Алеппо.
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турция, землетрясение
Происшествия, ТУРЦИЯ, землетрясение
18:30 18.04.2024 (обновлено: 18:33 18.04.2024)
 
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции

Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 в Турции

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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СТАМБУЛ, 18 апр — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат на севере Турции, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Толчки магнитудой 5,6 произошли около 18.11 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле города Сулусарай на глубине порядка шести километров.
На текущий момент данные о разрушениях отсутствуют.
На юго-востоке Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее за 80 лет. Эпицентр находился неподалеку от крупного города Газиантеп с населением более миллиона человек. Толчки также чувствовали в Сирии, Ливане, Ираке и на границе Армении и Грузии. В результате землетрясения погибли более 2500 человек. Были разрушены сотни зданий, в том числе турецкая крепость Газиантеп, построенная во времена Римской империи, и цитадель из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в сирийском Алеппо.
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ПроисшествияТУРЦИЯземлетрясение
 
 
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