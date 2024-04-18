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В Магадане оценили ожидаемый доход в бюджет от роста цены на золото

В Магадане оценили ожидаемый доход в бюджет от роста цены на золото - 18.04.2024, ПРАЙМ

В Магадане оценили ожидаемый доход в бюджет от роста цены на золото

Рекордный рост цены на золото должен дополнительно принести бюджету Магаданской области 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба Магаданской областной Думы. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T13:48+0300

2024-04-18T13:48+0300

2024-04-18T13:48+0300

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магадан

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МАГАДАН, 18 апр - ПРАЙМ. Рекордный рост цены на золото должен дополнительно принести бюджету Магаданской области 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба Магаданской областной Думы. Ранее стоимость золота выросла на 1% после атаки Ирана на Израиль, приблизившись к 2400 долларов за тройскую унцию. По состоянию на 18 апреля курс золота ЦБ РФ составляет 7184 рубля за грамм. С начала года драгметалл прибавил в цене примерно 12%. "Сегодня цена на золото на две тысячи рублей за грамм превышает наши расчетные показатели, что безусловно будет обеспечивать дополнительные поступления доходов в бюджет, но для этого важно обеспечить плановую добычу золота. В 2024 году это 59 тонн. Если золотодобывающим предприятиям региона удастся полностью реализовать свои планы, то мы получим прирост доходов регионального бюджета и улучшим параметры по расходам. Если считать по сегодняшним ценам, то к концу года обложению налогом на добычу полезных ископаемых может подлежать дополнительно порядка миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба председателя Магаданской областной Думы Сергея Абрамова. Уточняется, что при принятии бюджета Магаданской области на 2024 год и плановый период налог на добычу полезных ископаемых был заложен в объеме 7,4 миллиарда рублей. При этом учитывалась добыча золота в объеме 59 тонн и прогнозная цена на золото 5168 рублей за грамм. "Для наших недропользователей это возможность строить планы, больше инвестировать в производство, расширять его, увеличивать объем добываемого драгметалла. Однако нельзя забывать о росте затрат на производство золота: увеличивается в цене топливо, комплектующие, запчасти, расходные материалы, которые используются в промышленном цикле", - цитирует пресс-служба Сергея Абрамова. В первом квартале 2024 года зафиксирована положительная динамика добычи золота в Магаданской области: за 3 месяца добыто более 7,5 тонны золота, тогда как в 2023 году за аналогичный период добыли 6,79 тонны.

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россия, магадан, золото