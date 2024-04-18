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Эксперт оценил влияние повышенного НДПИ на золотодобывающую отрасль
Эксперт оценил влияние повышенного НДПИ на золотодобывающую отрасль - 18.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние повышенного НДПИ на золотодобывающую отрасль
Повышенный НДПИ на золото не сильно повлияет на отрасль – возможная отмена экспортной пошлины, которую рассматривает Минфин РФ, устранит "двойное... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T08:08+0300
2024-04-18T08:08+0300
2024-04-18T08:08+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Повышенный НДПИ на золото не сильно повлияет на отрасль – возможная отмена экспортной пошлины, которую рассматривает Минфин РФ, устранит "двойное налогообложение", а текущая ситуация на Ближнем Востоке, вероятно, поддержит высокие цены на этот драгметалл, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. О том, что Минфин рассматривает вариант отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ с 1 июня 2024 года, во вторник сообщил директор департамента министерства Данил Волков. Закон о повышающем коэффициенте к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм, который вводится с июня по декабрь 2024 года, одобрили сенаторы, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта. "Отмена экспортной пошлины на фоне повышения НДПИ убирает двойное налогообложение отрасли, так что в целом мера разумная. Как раз введение НДПИ и позволит добрать налогов в бюджет, которые снизились на фоне резкого снижения экспорта металла", - сказал Гришунин. Повышенный коэффициент к НДПИ на золото принесет до конца года бюджету 15 миллиардов рублей, отметил ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Он также подчеркнул, что Минфин согласовал введение повышающего коэффициента к НДПИ с крупнейшими золотодобытчиками РФ. "Скорее всего, напряжённость на Ближнем Востоке поддержит и без того рекордные котировки золота, поэтому отечественным золотодобытчикам повышенный НДПИ не доставит серьёзных проблем", - считает Гришунин.
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золото, ндпи
Эксперт оценил влияние повышенного НДПИ на золотодобывающую отрасль
Эксперт Гришунин: повышенный НДПИ на золото в не сильно скажется на отрасли
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Повышенный НДПИ на золото не сильно повлияет на отрасль – возможная отмена экспортной пошлины, которую рассматривает Минфин РФ, устранит "двойное налогообложение", а текущая ситуация на Ближнем Востоке, вероятно, поддержит высокие цены на этот драгметалл, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
О том, что Минфин рассматривает вариант отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ с 1 июня 2024 года, во вторник сообщил директор департамента министерства Данил Волков. Закон о повышающем коэффициенте к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм, который вводится с июня по декабрь 2024 года, одобрили сенаторы, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта.
"Отмена экспортной пошлины на фоне повышения НДПИ убирает двойное налогообложение отрасли, так что в целом мера разумная. Как раз введение НДПИ и позволит добрать налогов в бюджет, которые снизились на фоне резкого снижения экспорта металла", - сказал Гришунин.
Повышенный коэффициент к НДПИ на золото принесет до конца года бюджету 15 миллиардов рублей, отметил ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Он также подчеркнул, что Минфин согласовал введение повышающего коэффициента к НДПИ с крупнейшими золотодобытчиками РФ.
"Скорее всего, напряжённость на Ближнем Востоке поддержит и без того рекордные котировки золота, поэтому отечественным золотодобытчикам повышенный НДПИ не доставит серьёзных проблем", - считает Гришунин.
Минфин может отменить экспортную пошлину на золото