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ЕС вряд ли передаст российские активы напрямую Украине, считает эксперт

ЕС вряд ли передаст российские активы напрямую Украине, считает эксперт - 19.04.2024, ПРАЙМ

ЕС вряд ли передаст российские активы напрямую Украине, считает эксперт

Любой вариант использования замороженных российских активов, в том числе и доходов от них, противоречит международному законодательству, и они вряд ли будут... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T16:42+0300

2024-04-19T16:42+0300

2024-04-19T16:42+0300

экономика

замороженные российские активы

поддержка украины

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Любой вариант использования замороженных российских активов, в том числе и доходов от них, противоречит международному законодательству, и они вряд ли будут переданы Украине напрямую, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Наиболее вероятно, что замороженные российские активы не будут передаваться напрямую, а использоваться в качестве залога по кредитам, предоставляемым Украине в той или иной форме – например, в виде выпуска облигаций. Незаконное использование чужого имущества – преступление",- отмечает эксперт. "Второй вариант – передача Украине доходов, генерируемых этими активами. Этот подход нарушает международное законодательство в той же мере, как и конфискация активов", - добавляет Осадчий. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. Эта тема стояла на повестке дня и в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7. В пятницу по ее итогам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что объединение движется к тому, чтобы получить решение по использованию активов в соответствии с международным правом.

https://1prime.ru/20240418/poryadok-847486048.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, поддержка украины