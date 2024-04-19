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ЕС вряд ли передаст российские активы напрямую Украине, считает эксперт
ЕС вряд ли передаст российские активы напрямую Украине, считает эксперт - 19.04.2024, ПРАЙМ
ЕС вряд ли передаст российские активы напрямую Украине, считает эксперт
Любой вариант использования замороженных российских активов, в том числе и доходов от них, противоречит международному законодательству, и они вряд ли будут... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T16:42+0300
2024-04-19T16:42+0300
2024-04-19T16:42+0300
экономика
замороженные российские активы
поддержка украины
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Любой вариант использования замороженных российских активов, в том числе и доходов от них, противоречит международному законодательству, и они вряд ли будут переданы Украине напрямую, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Наиболее вероятно, что замороженные российские активы не будут передаваться напрямую, а использоваться в качестве залога по кредитам, предоставляемым Украине в той или иной форме – например, в виде выпуска облигаций. Незаконное использование чужого имущества – преступление",- отмечает эксперт. "Второй вариант – передача Украине доходов, генерируемых этими активами. Этот подход нарушает международное законодательство в той же мере, как и конфискация активов", - добавляет Осадчий. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. Эта тема стояла на повестке дня и в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7. В пятницу по ее итогам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что объединение движется к тому, чтобы получить решение по использованию активов в соответствии с международным правом.
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замороженные российские активы, поддержка украины
Экономика, замороженные российские активы, поддержка Украины
ЕС вряд ли передаст российские активы напрямую Украине, считает эксперт
Осадчий: ЕС вряд ли передаст активы РФ напрямую Киеву, но любой вариант незаконен
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Любой вариант использования замороженных российских активов, в том числе и доходов от них, противоречит международному законодательству, и они вряд ли будут переданы Украине напрямую, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Наиболее вероятно, что замороженные российские активы не будут передаваться напрямую, а использоваться в качестве залога по кредитам, предоставляемым Украине в той или иной форме – например, в виде выпуска облигаций. Незаконное использование чужого имущества – преступление",- отмечает эксперт.
"Второй вариант – передача Украине доходов, генерируемых этими активами. Этот подход нарушает международное законодательство в той же мере, как и конфискация активов", - добавляет Осадчий.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
Эта тема стояла на повестке дня и в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7. В пятницу по ее итогам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что объединение движется к тому, чтобы получить решение по использованию активов в соответствии с международным правом.
"Любой вариант - риск". В ЕС боятся использовать российские активы