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Россияне за пять лет стали пить меньше алкоголя

Россияне за пять лет стали пить меньше алкоголя - 19.04.2024, ПРАЙМ

Россияне за пять лет стали пить меньше алкоголя

Потребление алкоголя россиянами сократилось с 9,43 до 8,44 литра этанола на душу населения в течение пяти лет. Об этом говорится в отчете итоговой коллегии... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:24+0300

2024-04-19T12:24+0300

2024-04-19T12:25+0300

минздрав

алкоголь

россияне

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Потребление алкоголя россиянами сократилось с 9,43 до 8,44 литра этанола на душу населения в течение пяти лет. Об этом говорится в отчете итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках "Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь" на международной выставке-форуме "Россия". "Потребление алкоголя снизилось с 9,43 литров этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 литров в 2023 году", — сказано в отчете.Также отмечается, что по сравнения с 2020 годом в 3,5 раза выросло число посещений россиянами медицинских организаций по вопросам здорового образа жизни.

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минздрав, алкоголь, россияне