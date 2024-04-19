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Бельгия возобновила ввоз алмазов из России
Бельгия возобновила ввоз алмазов из России - 19.04.2024, ПРАЙМ
Бельгия возобновила ввоз алмазов из России
Бельгия в феврале импортировала партию промышленных алмазов из России после перерыва в три месяца, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T05:03+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Бельгия в феврале импортировала партию промышленных алмазов из России после перерыва в три месяца, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Так, в конце зимы Бельгия импортировала 25 килограммов промышленных алмазов стоимостью 197 тысяч евро. Это стало первой поставкой с октября и крупнейшей с прошлого апреля. В прошлом году Бельгия приобрела у России промышленных алмазов на 3 миллиона евро. Евросоюз 18 декабря в сотрудничестве со странами "семерки" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. При этом, за исключением Бельгии, эти страны не были крупными покупателями российских камней - в 2022 году, как ранее сообщало агентство, на них приходилось менее 1% российского экспорта. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. После этого ряд западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, занятые в торговле алмазами. В нем они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции и призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". В ответ регулятор признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.
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бельгия, алмазы, россия
Экономика, БЕЛЬГИЯ, алмазы, РОССИЯ
Бельгия возобновила ввоз алмазов из России
Бельгия возобновила ввоз алмазов из России после трехмесячного перерыва
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Бельгия в феврале импортировала партию промышленных алмазов из России после перерыва в три месяца, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.
Так, в конце зимы Бельгия импортировала 25 килограммов промышленных алмазов стоимостью 197 тысяч евро. Это стало первой поставкой с октября и крупнейшей с прошлого апреля.
В прошлом году Бельгия приобрела у России промышленных алмазов на 3 миллиона евро.
Евросоюз 18 декабря в сотрудничестве со странами "семерки" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. При этом, за исключением Бельгии, эти страны не были крупными покупателями российских камней - в 2022 году, как ранее сообщало агентство, на них приходилось менее 1% российского экспорта.
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С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. После этого ряд западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, занятые в торговле алмазами. В нем они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции и призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене".
В ответ регулятор признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.