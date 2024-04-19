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США ограничат зону нефтедобычи на Аляске , сообщили СМИ

США ограничат зону нефтедобычи на Аляске , сообщили СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ

США ограничат зону нефтедобычи на Аляске , сообщили СМИ

Администрация президента США Джо Байдена в пятницу приняла решение об ограничении зоны нефте- и газодобычи на территории национального нефтяного резерва на... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T17:37+0300

2024-04-19T17:37+0300

2024-04-19T17:37+0300

энергетика

сша

добыча нефти

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена в пятницу приняла решение об ограничении зоны нефте- и газодобычи на территории национального нефтяного резерва на Аляске на более чем пяти миллионах гектаров с целью защиты местной дикой природы и коренных жителей, сообщает издание Washington Post. "Будущее бурение нефти и газа будет ограничено на территории более чем 13 миллионов акров (5,3 миллиона гектаров - ред.) национального нефтяного резерва Аляски", - пишет издание. Отмечается, что в пятницу было также принято решение о блокировании спорной дороги, имеющей решающее значение для эксплуатации планируемого медно-цинкового рудника на севере Аляски, из опасений, что застройка и работы по добыче поставят под угрозу общины коренных народов и фрагментирует среду обитания диких животных. "Я горжусь тем, что моя администрация принимает меры по сохранению более 13 миллионов акров в Западной Арктике и чтит культуру, историю и непреходящую мудрость коренных жителей Аляски, которые жили и управляли этими землями с незапамятных времен", - говорится в заявлении Байдена, опубликованного Белым домом. Тем не менее, по мнению издания, вместе эти два решения несут политические и юридические риски для администрации Байдена. В частности, ожидается, что защита национального нефтяного резерва Аляски столкнется с судебными исками со стороны компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива.

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сша, добыча нефти