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США ограничат зону нефтедобычи на Аляске , сообщили СМИ
США ограничат зону нефтедобычи на Аляске , сообщили СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
США ограничат зону нефтедобычи на Аляске , сообщили СМИ
Администрация президента США Джо Байдена в пятницу приняла решение об ограничении зоны нефте- и газодобычи на территории национального нефтяного резерва на... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T17:37+0300
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2024-04-19T17:37+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена в пятницу приняла решение об ограничении зоны нефте- и газодобычи на территории национального нефтяного резерва на Аляске на более чем пяти миллионах гектаров с целью защиты местной дикой природы и коренных жителей, сообщает издание Washington Post. "Будущее бурение нефти и газа будет ограничено на территории более чем 13 миллионов акров (5,3 миллиона гектаров - ред.) национального нефтяного резерва Аляски", - пишет издание. Отмечается, что в пятницу было также принято решение о блокировании спорной дороги, имеющей решающее значение для эксплуатации планируемого медно-цинкового рудника на севере Аляски, из опасений, что застройка и работы по добыче поставят под угрозу общины коренных народов и фрагментирует среду обитания диких животных. "Я горжусь тем, что моя администрация принимает меры по сохранению более 13 миллионов акров в Западной Арктике и чтит культуру, историю и непреходящую мудрость коренных жителей Аляски, которые жили и управляли этими землями с незапамятных времен", - говорится в заявлении Байдена, опубликованного Белым домом. Тем не менее, по мнению издания, вместе эти два решения несут политические и юридические риски для администрации Байдена. В частности, ожидается, что защита национального нефтяного резерва Аляски столкнется с судебными исками со стороны компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива.
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Энергетика, США, добыча нефти
США ограничат зону нефтедобычи на Аляске , сообщили СМИ
WP: США ограничат зону нефтедобычи на Аляске с целью сохранения природы
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена в пятницу приняла решение об ограничении зоны нефте- и газодобычи на территории национального нефтяного резерва на Аляске на более чем пяти миллионах гектаров с целью защиты местной дикой природы и коренных жителей, сообщает издание Washington Post.
"Будущее бурение нефти и газа будет ограничено на территории более чем 13 миллионов акров (5,3 миллиона гектаров - ред.) национального нефтяного резерва Аляски", - пишет издание.
Отмечается, что в пятницу было также принято решение о блокировании спорной дороги, имеющей решающее значение для эксплуатации планируемого медно-цинкового рудника на севере Аляски, из опасений, что застройка и работы по добыче поставят под угрозу общины коренных народов и фрагментирует среду обитания диких животных.
"Я горжусь тем, что моя администрация принимает меры по сохранению более 13 миллионов акров в Западной Арктике и чтит культуру, историю и непреходящую мудрость коренных жителей Аляски, которые жили и управляли этими землями с незапамятных времен", - говорится в заявлении Байдена, опубликованного Белым домом.
Тем не менее, по мнению издания, вместе эти два решения несут политические и юридические риски для администрации Байдена. В частности, ожидается, что защита национального нефтяного резерва Аляски столкнется с судебными исками со стороны компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива.
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