https://1prime.ru/20240419/arktika-847517998.html

"Не выгодно". НАТО не нужен еще один конфликт с Россией, уверены эксперты

"Не выгодно". НАТО не нужен еще один конфликт с Россией, уверены эксперты - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Не выгодно". НАТО не нужен еще один конфликт с Россией, уверены эксперты

После вступления в НАТО Финляндии и Швеции альянс усиливает свое влияние в Арктике, однако ему не следует превращать этот регион в новую площадку для конфликта... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T11:00+0300

2024-04-19T11:00+0300

2024-04-19T11:01+0300

политика

нато

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. После вступления в НАТО Финляндии и Швеции альянс усиливает свое влияние в Арктике, однако ему не следует превращать этот регион в новую площадку для конфликта с Россией. Вместо этого Североатлантическому альянсу нужно заключать многосторонние соглашения для снижения напряженности и избегания кризисов. Такое мнение высказывается в публикации Responsible Statecraft.Со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции многие эксперты заговорили об открывшейся возможности "нарастить влияние" и "остановить Россию". Но, как утверждают авторы статьи, новая площадка для конфликта с Россией – это последнее, что сегодня нужно Североатлантическому альянсу.Обосновывается это утверждение, в частности, тем обстоятельством, на текущий момент у Российской Федерации втрое больше арктических баз, чем у альянса. Ведь Кремль возродил советские базы, напоминают авторы.Называется и еще один аргумент: Россия усиливает свое военное присутствие в Арктике благодаря развитию Северного морского пути. При этом в статье подчеркивается, что Москва таким образом усиливает оборонный потенциал, а это не угрожает Североатлантическому альянсу.Подытоживая, авторы утверждают, что обострение соперничества в Арктике не выгодно ни США, ни их другим странам-членам альянса, идают наказ западным политикам: "Вместо того, чтобы использовать расширение для милитаризации Арктики, НАТО следует работать над заключением многосторонних соглашений, чтобы снизить напряженность и избежать кризисов".

https://1prime.ru/20240415/nato-847390242.html

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