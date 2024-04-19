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"Не выгодно". НАТО не нужен еще один конфликт с Россией, уверены эксперты - 19.04.2024, ПРАЙМ
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"Не выгодно". НАТО не нужен еще один конфликт с Россией, уверены эксперты
"Не выгодно". НАТО не нужен еще один конфликт с Россией, уверены эксперты - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Не выгодно". НАТО не нужен еще один конфликт с Россией, уверены эксперты
После вступления в НАТО Финляндии и Швеции альянс усиливает свое влияние в Арктике, однако ему не следует превращать этот регион в новую площадку для конфликта... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:00+0300
2024-04-19T11:01+0300
политика
нато
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. После вступления в НАТО Финляндии и Швеции альянс усиливает свое влияние в Арктике, однако ему не следует превращать этот регион в новую площадку для конфликта с Россией. Вместо этого Североатлантическому альянсу нужно заключать многосторонние соглашения для снижения напряженности и избегания кризисов. Такое мнение высказывается в публикации Responsible Statecraft.Со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции многие эксперты заговорили об открывшейся возможности "нарастить влияние" и "остановить Россию". Но, как утверждают авторы статьи, новая площадка для конфликта с Россией – это последнее, что сегодня нужно Североатлантическому альянсу.Обосновывается это утверждение, в частности, тем обстоятельством, на текущий момент у Российской Федерации втрое больше арктических баз, чем у альянса. Ведь Кремль возродил советские базы, напоминают авторы.Называется и еще один аргумент: Россия усиливает свое военное присутствие в Арктике благодаря развитию Северного морского пути. При этом в статье подчеркивается, что Москва таким образом усиливает оборонный потенциал, а это не угрожает Североатлантическому альянсу.Подытоживая, авторы утверждают, что обострение соперничества в Арктике не выгодно ни США, ни их другим странам-членам альянса, идают наказ западным политикам: "Вместо того, чтобы использовать расширение для милитаризации Арктики, НАТО следует работать над заключением многосторонних соглашений, чтобы снизить напряженность и избежать кризисов".
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нато
Политика, НАТО
11:00 19.04.2024 (обновлено: 11:01 19.04.2024)
 
"Не выгодно". НАТО не нужен еще один конфликт с Россией, уверены эксперты

RS: НАТО расширила влияния в Арктике, но конфронтация с Россией альянсу не нужна

© РИА Новости . Анна Юдина | Перейти в медиабанк%Арктика
%Арктика - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Анна Юдина
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. После вступления в НАТО Финляндии и Швеции альянс усиливает свое влияние в Арктике, однако ему не следует превращать этот регион в новую площадку для конфликта с Россией. Вместо этого Североатлантическому альянсу нужно заключать многосторонние соглашения для снижения напряженности и избегания кризисов. Такое мнение высказывается в публикации Responsible Statecraft.
Со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции многие эксперты заговорили об открывшейся возможности "нарастить влияние" и "остановить Россию". Но, как утверждают авторы статьи, новая площадка для конфликта с Россией – это последнее, что сегодня нужно Североатлантическому альянсу.
Обосновывается это утверждение, в частности, тем обстоятельством, на текущий момент у Российской Федерации втрое больше арктических баз, чем у альянса. Ведь Кремль возродил советские базы, напоминают авторы.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
В МИД предупредили об ответе на усиление присутствия НАТО в Арктике
15 апреля, 13:15
Называется и еще один аргумент: Россия усиливает свое военное присутствие в Арктике благодаря развитию Северного морского пути. При этом в статье подчеркивается, что Москва таким образом усиливает оборонный потенциал, а это не угрожает Североатлантическому альянсу.
Подытоживая, авторы утверждают, что обострение соперничества в Арктике не выгодно ни США, ни их другим странам-членам альянса, и
дают наказ западным политикам: "Вместо того, чтобы использовать расширение для милитаризации Арктики, НАТО следует работать над заключением многосторонних соглашений, чтобы снизить напряженность и избежать кризисов".
 
ПолитикаНАТО
 
 
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