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Россия обладает аналогом американского ПО AutoCAD, считает эксперт - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Россия обладает аналогом американского ПО AutoCAD, считает эксперт
Россия обладает аналогом американского ПО AutoCAD, считает эксперт - 19.04.2024, ПРАЙМ
Россия обладает аналогом американского ПО AutoCAD, считает эксперт
Россия имеет полноценный аналог американского промышленного программного обеспечения (ПО) AutoCAD от компании Autodesk - это платформа nanoCAD компании... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T19:52+0300
2024-04-19T19:52+0300
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Россия имеет полноценный аналог американского промышленного программного обеспечения (ПО) AutoCAD от компании Autodesk - это платформа nanoCAD компании "Нанософт", рассказал РИА Новости директор по развитию ООО "Глазар" Александр Баев. 17 апреля газета "Коммерсант" со ссылкой на собеседников в строительных организациях сообщила, что в России началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету. "Есть отечественный аналог AutoCAD - это платформа nanoCAD от компании "Нанософт". Формат файлов тот же, переход с одного ПО на другое бесшовный. Единственный полноценный аналог, как уже говорил, это платформа nanoCAD", - сообщил Баев. В свою очередь исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин рассказал РИА Новости, что в последнее время AutoCAD также активно заменяется российским решением "Компас-график". По его словам, уровень зрелости отечественного BIM-рынка достаточно высок. Заместитель генерального директора Renga Software Максим Нечипоренко объяснил, что американская компания пришла на российский рынок очень давно, первые версии AutoCAD появились еще в СССР. За эти годы решения Autodesk заняли большую долю российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР). Так, по оценкам специалистов, до момента ухода из России, доля компании в строительном сегменте применения CAD составляла 80-90%, а в машиностроительном - не более 30%. Он добавил, что в марте 2024 года компания Autodesk объявила о запрете российским компаниям использовать свое ПО. Ранее в декабре 2023 года был выпущен 12 пакет санкций ЕС, который содержал указания о введении запрета на использование конкретных классов программного обеспечения, среди которых были упомянуты классы PDM, CAD, BIM. Системный администратор компании EvApps Алексей Куравский отметил, что Autodesk активировала ранее скрытый инструмент онлайн-проверки лицензии и геопозиции для сопоставления с условиями правомерности использования. Так как из России компания официально ушла, то и лицензии были отозваны или признаны недействительными на территории РФ.
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7 495 645-6601
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ПО
19:52 19.04.2024
 
Россия обладает аналогом американского ПО AutoCAD, считает эксперт

Эксперт Баев: Россия имеет 100% аналог американского промышленного ПО AutoCAD

© fotolia.com / awesomephantИнтернет
Интернет - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© fotolia.com / awesomephant
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Россия имеет полноценный аналог американского промышленного программного обеспечения (ПО) AutoCAD от компании Autodesk - это платформа nanoCAD компании "Нанософт", рассказал РИА Новости директор по развитию ООО "Глазар" Александр Баев.
17 апреля газета "Коммерсант" со ссылкой на собеседников в строительных организациях сообщила, что в России началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету.
"Есть отечественный аналог AutoCAD - это платформа nanoCAD от компании "Нанософт". Формат файлов тот же, переход с одного ПО на другое бесшовный. Единственный полноценный аналог, как уже говорил, это платформа nanoCAD", - сообщил Баев.
В свою очередь исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин рассказал РИА Новости, что в последнее время AutoCAD также активно заменяется российским решением "Компас-график". По его словам, уровень зрелости отечественного BIM-рынка достаточно высок.
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Вчера, 19:01
Заместитель генерального директора Renga Software Максим Нечипоренко объяснил, что американская компания пришла на российский рынок очень давно, первые версии AutoCAD появились еще в СССР. За эти годы решения Autodesk заняли большую долю российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР). Так, по оценкам специалистов, до момента ухода из России, доля компании в строительном сегменте применения CAD составляла 80-90%, а в машиностроительном - не более 30%.
Он добавил, что в марте 2024 года компания Autodesk объявила о запрете российским компаниям использовать свое ПО. Ранее в декабре 2023 года был выпущен 12 пакет санкций ЕС, который содержал указания о введении запрета на использование конкретных классов программного обеспечения, среди которых были упомянуты классы PDM, CAD, BIM.
Системный администратор компании EvApps Алексей Куравский отметил, что Autodesk активировала ранее скрытый инструмент онлайн-проверки лицензии и геопозиции для сопоставления с условиями правомерности использования. Так как из России компания официально ушла, то и лицензии были отозваны или признаны недействительными на территории РФ.
 
ПО
 
 
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