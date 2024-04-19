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Российские банки нарастили кредитование компаний, заявил ЦБ

Российские банки нарастили кредитование компаний, заявил ЦБ - 19.04.2024, ПРАЙМ

Российские банки нарастили кредитование компаний, заявил ЦБ

Российские банки в марте по сравнению с февралем нарастили корпоративное кредитование на значительные 1,8%, населения – на 1,7%, сообщил Банк России. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:41+0300

2024-04-19T12:41+0300

2024-04-19T12:41+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские банки в марте по сравнению с февралем нарастили корпоративное кредитование на значительные 1,8%, населения – на 1,7%, сообщил Банк России. "Корпоративный портфель вырос на значительные 1,8% после 0,6% в феврале. Большой объем кредитов выдан транспортным и нефтегазовым компаниям, а также застройщикам в рамках проектного финансирования строительства жилья", - сказано в сообщении. Повышенный спрос на кредиты может быть связан с крупными налоговыми выплатами, в том числе с налогом на прибыль и налогом на дополнительный доход за 2023 год, а также НДС за четвертый квартал 2023 год, добавил ЦБ. Кредиты физлицам также, по данным ЦБ, показали значительный рост - 1,7% против 0,9% в феврале.

https://1prime.ru/20240417/prognoz-847472558.html

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