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Российские банки нарастили кредитование компаний, заявил ЦБ
Российские банки нарастили кредитование компаний, заявил ЦБ - 19.04.2024, ПРАЙМ
Российские банки нарастили кредитование компаний, заявил ЦБ
Российские банки в марте по сравнению с февралем нарастили корпоративное кредитование на значительные 1,8%, населения – на 1,7%, сообщил Банк России. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T12:41+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские банки в марте по сравнению с февралем нарастили корпоративное кредитование на значительные 1,8%, населения – на 1,7%, сообщил Банк России. "Корпоративный портфель вырос на значительные 1,8% после 0,6% в феврале. Большой объем кредитов выдан транспортным и нефтегазовым компаниям, а также застройщикам в рамках проектного финансирования строительства жилья", - сказано в сообщении. Повышенный спрос на кредиты может быть связан с крупными налоговыми выплатами, в том числе с налогом на прибыль и налогом на дополнительный доход за 2023 год, а также НДС за четвертый квартал 2023 год, добавил ЦБ. Кредиты физлицам также, по данным ЦБ, показали значительный рост - 1,7% против 0,9% в феврале.
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Банк России, РОССИЯ, Новости
Российские банки нарастили кредитование компаний, заявил ЦБ
ЦБ: банки в марте нарастили кредитование компаний на 1,8%, населения - на 1,7%
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские банки в марте по сравнению с февралем нарастили корпоративное кредитование на значительные 1,8%, населения – на 1,7%, сообщил Банк России.
"Корпоративный портфель вырос на значительные 1,8% после 0,6% в феврале. Большой объем кредитов выдан транспортным и нефтегазовым компаниям, а также застройщикам в рамках проектного финансирования строительства жилья", - сказано в сообщении.
Повышенный спрос на кредиты может быть связан с крупными налоговыми выплатами, в том числе с налогом на прибыль и налогом на дополнительный доход за 2023 год, а также НДС за четвертый квартал 2023 год, добавил ЦБ.
Кредиты физлицам также, по данным ЦБ, показали значительный рост - 1,7% против 0,9% в феврале.
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