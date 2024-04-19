Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сообщил о снижении средств компаний в российских банках - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240419/bank-847523074.html
ЦБ сообщил о снижении средств компаний в российских банках
ЦБ сообщил о снижении средств компаний в российских банках - 19.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о снижении средств компаний в российских банках
Объем корпоративных средств в российских банках в марте по сравнению с февралем снизился на значительные 1,6%, средства населения выросли на 1,9%, говорится в... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T12:43+0300
2024-04-19T12:43+0300
банк россии
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbd5bf5978d254760d1053b3f607c257.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Объем корпоративных средств в российских банках в марте по сравнению с февралем снизился на значительные 1,6%, средства населения выросли на 1,9%, говорится в материалах Банка России. "Довольно значительное снижение объема корпоративных средств (-883 миллиарда рублей, -1,6%) произошло в основном в последнюю декаду месяца после роста в феврале на 1%. Причиной стало перечисление налогов в бюджет, в том числе налогов на прибыль и на дополнительный доход нефтегазовых компаний (около 0,6 триллиона рублей) за 2023 год, а также НДС за четвертый квартал 2023 года", - сказано в сообщении. Снижались как рублевые, так и валютные остатки, пояснил регулятор. "Активный рост средств населения продолжается второй месяц подряд (+0,9 триллиона рублей, +1,9% против +2,5% в феврале), в том числе из-за увеличения доходов граждан и высоких депозитных ставок", - указал ЦБ. Поясняется при этом, что выросли только рублевые остатки (рост на 893 миллиарда рублей, или 2,1%), средства в валюте практически не изменились (снижение на 2 миллиарда в рублевом эквиваленте).
https://1prime.ru/20240419/bank-847522957.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_508345064ff893fd25f5322feb2bc334.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
новости
Банк России, Новости
12:43 19.04.2024
 
ЦБ сообщил о снижении средств компаний в российских банках

ЦБ: средства компаний в банках РФ в марте снизились на 1,6%, населения выросли на 1,9%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Объем корпоративных средств в российских банках в марте по сравнению с февралем снизился на значительные 1,6%, средства населения выросли на 1,9%, говорится в материалах Банка России.
"Довольно значительное снижение объема корпоративных средств (-883 миллиарда рублей, -1,6%) произошло в основном в последнюю декаду месяца после роста в феврале на 1%. Причиной стало перечисление налогов в бюджет, в том числе налогов на прибыль и на дополнительный доход нефтегазовых компаний (около 0,6 триллиона рублей) за 2023 год, а также НДС за четвертый квартал 2023 года", - сказано в сообщении.
Снижались как рублевые, так и валютные остатки, пояснил регулятор.
"Активный рост средств населения продолжается второй месяц подряд (+0,9 триллиона рублей, +1,9% против +2,5% в феврале), в том числе из-за увеличения доходов граждан и высоких депозитных ставок", - указал ЦБ.
Поясняется при этом, что выросли только рублевые остатки (рост на 893 миллиарда рублей, или 2,1%), средства в валюте практически не изменились (снижение на 2 миллиарда в рублевом эквиваленте).
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Российские банки нарастили кредитование компаний, заявил ЦБ
12:41
 
Банк РоссииНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала