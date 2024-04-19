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ЦБ сообщил о снижении средств компаний в российских банках

ЦБ сообщил о снижении средств компаний в российских банках - 19.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о снижении средств компаний в российских банках

Объем корпоративных средств в российских банках в марте по сравнению с февралем снизился на значительные 1,6%, средства населения выросли на 1,9%, говорится в... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:43+0300

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2024-04-19T12:43+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Объем корпоративных средств в российских банках в марте по сравнению с февралем снизился на значительные 1,6%, средства населения выросли на 1,9%, говорится в материалах Банка России. "Довольно значительное снижение объема корпоративных средств (-883 миллиарда рублей, -1,6%) произошло в основном в последнюю декаду месяца после роста в феврале на 1%. Причиной стало перечисление налогов в бюджет, в том числе налогов на прибыль и на дополнительный доход нефтегазовых компаний (около 0,6 триллиона рублей) за 2023 год, а также НДС за четвертый квартал 2023 года", - сказано в сообщении. Снижались как рублевые, так и валютные остатки, пояснил регулятор. "Активный рост средств населения продолжается второй месяц подряд (+0,9 триллиона рублей, +1,9% против +2,5% в феврале), в том числе из-за увеличения доходов граждан и высоких депозитных ставок", - указал ЦБ. Поясняется при этом, что выросли только рублевые остатки (рост на 893 миллиарда рублей, или 2,1%), средства в валюте практически не изменились (снижение на 2 миллиарда в рублевом эквиваленте).

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