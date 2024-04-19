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ЦБ отметил прирост ипотечного портфеля в России - 19.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отметил прирост ипотечного портфеля в России
ЦБ отметил прирост ипотечного портфеля в России - 19.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил прирост ипотечного портфеля в России
Прирост портфеля ипотечных кредитов в России в марте ускорился до 1,2% после 0,8% в феврале, говорится в материалах Банка России. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T12:45+0300
2024-04-19T12:45+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Прирост портфеля ипотечных кредитов в России в марте ускорился до 1,2% после 0,8% в феврале, говорится в материалах Банка России. "По предварительным данным, рост ипотеки составил 1,2% после 0,8% в феврале", - сообщил регулятор. По данным ЦБ, выдачи увеличились на 34%, до 447 миллиардов рублей против 333 миллиардов рублей в феврале, практически полностью за счет ипотеки с господдержкой (+50%), на которую не влияют высокие ставки на рынке. Самой популярной программой остается семейная ипотека, выдачи по которой увеличились в марте на 50%, до 169 миллиардов рублей. Регулятор отмечает, что достаточно активно выдавалась IT-ипотека, выдачи достигли 46 миллиардов рублей против 24 миллиардов рублей в феврале. "Вероятно, заемщики стремились успеть взять кредит, пока лимит по программе не был исчерпан", - отмечается в материалах. По данным ЦБ, рыночная ипотека выросла слабо (+5%), а с начала года на нее пришлось лишь около 30% всех выдач.
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Банк России, Новости
12:45 19.04.2024
 
ЦБ отметил прирост ипотечного портфеля в России

ЦБ: прирост ипотечного портфеля в РФ в марте ускорился до 1,2% после 0,8% в феврале

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Прирост портфеля ипотечных кредитов в России в марте ускорился до 1,2% после 0,8% в феврале, говорится в материалах Банка России.
"По предварительным данным, рост ипотеки составил 1,2% после 0,8% в феврале", - сообщил регулятор.
По данным ЦБ, выдачи увеличились на 34%, до 447 миллиардов рублей против 333 миллиардов рублей в феврале, практически полностью за счет ипотеки с господдержкой (+50%), на которую не влияют высокие ставки на рынке. Самой популярной программой остается семейная ипотека, выдачи по которой увеличились в марте на 50%, до 169 миллиардов рублей.
Регулятор отмечает, что достаточно активно выдавалась IT-ипотека, выдачи достигли 46 миллиардов рублей против 24 миллиардов рублей в феврале. "Вероятно, заемщики стремились успеть взять кредит, пока лимит по программе не был исчерпан", - отмечается в материалах.
По данным ЦБ, рыночная ипотека выросла слабо (+5%), а с начала года на нее пришлось лишь около 30% всех выдач.
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