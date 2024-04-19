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Банки в первом квартале нарастили чистую прибыль - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Банки в первом квартале нарастили чистую прибыль
Банки в первом квартале нарастили чистую прибыль - 19.04.2024, ПРАЙМ
Банки в первом квартале нарастили чистую прибыль
Российские банки в первом квартале нарастили чистую прибыль на 2% в годовом выражении, до 899 миллиардов рублей. В марте она немного снизилась в сравнении с... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T13:08+0300
2024-04-19T13:08+0300
банк
банк россии
финансы
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские банки в первом квартале нарастили чистую прибыль на 2% в годовом выражении, до 899 миллиардов рублей. В марте она немного снизилась в сравнении с февралем, отмечается в материалах Банка России. "Чистая прибыль сектора составила 270 миллиардов рублей (доходность на капитал около 22% в годовом выражении), что немного ниже результата февраля (275 миллиардов рублей, 23%). Всего за первый квартал банковский сектор заработал 899 миллиардов рублей (881 миллиард рублей за первый квартал 2023 года)", - сказано в сообщении. В целом результат первого квартала чуть лучше аналогичного уровня прошлого года, но за это время банковский сектор значительно вырос: активы за последние 12 месяцев увеличились на 20%, указал регулятор. "Таким образом, доходность несколько снизилась, хотя и остается высокой - ROE (рентабельность собственного капитала - ред.) за первый квартал 2024 года составил 25% в сравнении с 29% в первом квартале 2023 года", - сказано в сообщении. Число прибыльных банков, по данным Банка России, увеличилось до 255 с 248 в феврале, а их доля от общего числа банков - до 80% с 77%. По предварительным данным, в марте показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) немного снизился - на 0,1 процентного пункта, до 12,1%, добавил регулятор.
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банк, банк россии, финансы
банк, Банк России, Финансы
13:08 19.04.2024
 
Банки в первом квартале нарастили чистую прибыль

Банки в первом квартале нарастили чистую прибыль на 2% в годовом выражении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские банки в первом квартале нарастили чистую прибыль на 2% в годовом выражении, до 899 миллиардов рублей. В марте она немного снизилась в сравнении с февралем, отмечается в материалах Банка России.
"Чистая прибыль сектора составила 270 миллиардов рублей (доходность на капитал около 22% в годовом выражении), что немного ниже результата февраля (275 миллиардов рублей, 23%). Всего за первый квартал банковский сектор заработал 899 миллиардов рублей (881 миллиард рублей за первый квартал 2023 года)", - сказано в сообщении.
В целом результат первого квартала чуть лучше аналогичного уровня прошлого года, но за это время банковский сектор значительно вырос: активы за последние 12 месяцев увеличились на 20%, указал регулятор. "Таким образом, доходность несколько снизилась, хотя и остается высокой - ROE (рентабельность собственного капитала - ред.) за первый квартал 2024 года составил 25% в сравнении с 29% в первом квартале 2023 года", - сказано в сообщении.
Число прибыльных банков, по данным Банка России, увеличилось до 255 с 248 в феврале, а их доля от общего числа банков - до 80% с 77%.
По предварительным данным, в марте показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) немного снизился - на 0,1 процентного пункта, до 12,1%, добавил регулятор.
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
ЦБ сообщил о снижении средств компаний в российских банках
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