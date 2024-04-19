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Верховный суд: возбуждать банкротство совладельца "Рублева" рано

Верховный суд: возбуждать банкротство совладельца "Рублева" рано - 19.04.2024, ПРАЙМ

Верховный суд: возбуждать банкротство совладельца "Рублева" рано

Верховный суд (ВС) России согласился с нижестоящими инстанциями, которые оставили без рассмотрения заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T09:01+0300

2024-04-19T09:01+0300

2024-04-19T10:20+0300

экономика

банкротство

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) России согласился с нижестоящими инстанциями, которые оставили без рассмотрения заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего признанного банкротом в 2018 году банка "Рублев", о банкротстве совладельца этого банка Григория Гуревича. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Надежда Ксенофонтова отклонила кассационную жалобу АСВ, просившего пересмотреть судебные акты. "Оставление заявления без рассмотрения не исключает возможности восстановления и защиты прав, поэтому не может быть пересмотрено по обозначенным основаниям", - говорится в определении. АСВ основывало свое требование на судебном акте о привлечении Гуревича, который контролировал более 58,3% банка "Рублев" и возглавлял его совет директоров, и его жены Веры Артяковой, другой совладелицы, контролировавшей около 41,7% банка, к субсидиарной ответственности по долгам банка, которые оцениваются сейчас примерно в 7,8 миллиарда рублей. Поскольку определение точного размера взыскания было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами "Рублева", представитель АСВ просил суд приостановить также и дело банкротстве Гуревича. Арбитражный суд Москвы в октябре это ходатайство отклонил, так как такое основание для приостановления не предусмотрено процессуальным кодексом. Суд оставил заявление о банкротстве без рассмотрения, отметив, что на данный момент у Гуревича "не возникло обязательств по выплате АО КБ "Рублев" денежных средств". С первой инстанцией согласились апелляция и суд округа. Аналогичное решение суды приняли ранее и по заявлению АСВ о банкротстве Артяковой. В деле о банкротстве "Рублева" суд по требованию АСВ арестовал активы Гуревича и Артяковой в пределах 7,8 миллиарда рублей. Кроме денег, находящихся и поступающих на счета, под арест подпали жилой дом, садовый домик, четыре земельных участка с постройками в Калужской области, квартира и два машиноместа в Москве, автомобили GMC Savana, Lexus LS600Н, Jaguar Sovereign, GMC Explorer, Land Rover Range и Audi A4. Суд также запретил Артяковой распоряжаться долями и акциями четырех компаний, в том числе производителя сельскохозяйственных культур АО "Орел Нобель-Агро" (81,1%), нераспределенная прибыль которого в 2021 году превысила 4,1 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Рублев" на 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе РФ.

https://1prime.ru/20240418/bankrotstvo-847507795.html

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банкротство