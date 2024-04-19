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Биржевая цена бензина Аи-95 в России снизилась за неделю на 8,5 процента

Биржевая цена бензина Аи-95 в России снизилась за неделю на 8,5 процента - 19.04.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-95 в России снизилась за неделю на 8,5 процента

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 12 по 19 апреля снизилась на 4,6%, Аи-95 - на... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T14:28+0300

2024-04-19T14:28+0300

2024-04-19T14:28+0300

энергетика

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 12 по 19 апреля снизилась на 4,6%, Аи-95 - на 8,48%, следует из материалов торгов. По итогам торгового дня цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,54% по сравнению с четвергом, до 48 658 рублей за тонну. Бензин Аи-95 за день подорожал на 0,03%, до 54 500 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена этих марок снизилась на 4,6% и 8,48% соответственно. Летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,01%, а за неделю - на 3,36%, до 61 616 рублей за тонну. При этом цена мазута выросла на 0,77%, до 29 840 рублей за тонну, на сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 4,86%, до 14 645 рублей за тонну. Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

https://1prime.ru/20240416/toplivo-847423376.html

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аи-92, аи-95