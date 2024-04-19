Центробанк готовит судьбоносное решение: рынок замер
Центробанк готовит судьбоносное решение: рынок замер - 19.04.2024, ПРАЙМ
Центробанк готовит судьбоносное решение: рынок замер
Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс МосБиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +0,7%. Национальная валюта была... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T18:14+0300
2024-04-19T18:14+0300
2024-04-19T18:15+0300
мнения аналитиков
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Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс МосБиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +0,7%. Национальная валюта была волатильна в течение недели, но к концу недели рубль начал укрепляться к доллару и в пятницу торговался чуть выше отметки 93, отыграв у американской валюты 0,33%.Нефтетрейдеры пребывали в напряжении из-за геополитических факторов всю неделю, что влияло на котировки нефти марки Brent. Когда напряженность спала, к концу недели цены стабилизировались ниже отметки в $88 за баррель.Цены на золото были стабильны, а медь и алюминий переписали годовые максимумы после введения на прошлой неделе США ограничений на торговлю российским алюминием, медью и никелем. Эксперты считают, что на этом фоне российские компании начнут продавать больше сырья на свой крупнейший рынок — в Китай, однако потребуется время и ресурсы на перестройку логистических цепочек.Мы ожидаем позитивного тренда на акциях на следующей неделе: рынок будет готовиться к решению регулятора по ключевой ставке, и внимание будет приковано к анализу выходящей статистики, анализу ситуации и комментариям ЦБ РФ.Также 22 апреля пройдет заседание совета директоров Сургутнефтегаза, рынок ожидает от компании выплат, поэтому возможно повышение волатильности в обычных и в большей степени привилегированных акциях этой компании. Ближе к концу недели, 26 апреля, отчетность по МСФО опубликует Газпром, что может привести к росту волатильности на его акции.Важным для рынка может стать запланированное на 23 апреля заседание Арбитражного суда Московской области по вопросу о приостановке корпоративных прав в отношении операционной дочерней компании X5 Retail Group.
Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс МосБиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +0,7%. Национальная валюта была волатильна в течение недели, но к концу недели рубль начал укрепляться к доллару и в пятницу торговался чуть выше отметки 93, отыграв у американской валюты 0,33%.
Нефтетрейдеры пребывали в напряжении из-за геополитических факторов всю неделю, что влияло на котировки нефти марки Brent. Когда напряженность спала, к концу недели цены стабилизировались ниже отметки в $88 за баррель.
Цены на золото были стабильны, а медь и алюминий переписали годовые максимумы после введения на прошлой неделе США ограничений на торговлю российским алюминием, медью и никелем. Эксперты считают, что на этом фоне российские компании начнут продавать больше сырья на свой крупнейший рынок — в Китай, однако потребуется время и ресурсы на перестройку логистических цепочек.
Мы ожидаем позитивного тренда на акциях на следующей неделе: рынок будет готовиться к решению регулятора по ключевой ставке, и внимание будет приковано к анализу выходящей статистики, анализу ситуации и комментариям ЦБ РФ.
Также 22 апреля пройдет заседание совета директоров Сургутнефтегаза, рынок ожидает от компании выплат, поэтому возможно повышение волатильности в обычных и в большей степени привилегированных акциях этой компании. Ближе к концу недели, 26 апреля, отчетность по МСФО опубликует Газпром, что может привести к росту волатильности на его акции.
Важным для рынка может стать запланированное на 23 апреля заседание Арбитражного суда Московской области по вопросу о приостановке корпоративных прав в отношении операционной дочерней компании X5 Retail Group.
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