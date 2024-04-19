Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанк готовит судьбоносное решение: рынок замер - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240419/birzhi-847535769.html
Центробанк готовит судьбоносное решение: рынок замер
Центробанк готовит судьбоносное решение: рынок замер - 19.04.2024, ПРАЙМ
Центробанк готовит судьбоносное решение: рынок замер
Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс МосБиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +0,7%. Национальная валюта была... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T18:14+0300
2024-04-19T18:15+0300
мнения аналитиков
?1713539732
Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс МосБиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +0,7%. Национальная валюта была волатильна в течение недели, но к концу недели рубль начал укрепляться к доллару и в пятницу торговался чуть выше отметки 93, отыграв у американской валюты 0,33%.Нефтетрейдеры пребывали в напряжении из-за геополитических факторов всю неделю, что влияло на котировки нефти марки Brent. Когда напряженность спала, к концу недели цены стабилизировались ниже отметки в $88 за баррель.Цены на золото были стабильны, а медь и алюминий переписали годовые максимумы после введения на прошлой неделе США ограничений на торговлю российским алюминием, медью и никелем. Эксперты считают, что на этом фоне российские компании начнут продавать больше сырья на свой крупнейший рынок — в Китай, однако потребуется время и ресурсы на перестройку логистических цепочек.Мы ожидаем позитивного тренда на акциях на следующей неделе: рынок будет готовиться к решению регулятора по ключевой ставке, и внимание будет приковано к анализу выходящей статистики, анализу ситуации и комментариям ЦБ РФ.Также 22 апреля пройдет заседание совета директоров Сургутнефтегаза, рынок ожидает от компании выплат, поэтому возможно повышение волатильности в обычных и в большей степени привилегированных акциях этой компании. Ближе к концу недели, 26 апреля, отчетность по МСФО опубликует Газпром, что может привести к росту волатильности на его акции.Важным для рынка может стать запланированное на 23 апреля заседание Арбитражного суда Московской области по вопросу о приостановке корпоративных прав в отношении операционной дочерней компании X5 Retail Group.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
18:14 19.04.2024 (обновлено: 18:15 19.04.2024)
 
Центробанк готовит судьбоносное решение: рынок замер

Аналитик РСХБ Власенко: рынок выйдет в плюс в ожидании решения ЦБ по ставке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
Все материалы
Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс МосБиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +0,7%. Национальная валюта была волатильна в течение недели, но к концу недели рубль начал укрепляться к доллару и в пятницу торговался чуть выше отметки 93, отыграв у американской валюты 0,33%.
Нефтетрейдеры пребывали в напряжении из-за геополитических факторов всю неделю, что влияло на котировки нефти марки Brent. Когда напряженность спала, к концу недели цены стабилизировались ниже отметки в $88 за баррель.
Цены на золото были стабильны, а медь и алюминий переписали годовые максимумы после введения на прошлой неделе США ограничений на торговлю российским алюминием, медью и никелем. Эксперты считают, что на этом фоне российские компании начнут продавать больше сырья на свой крупнейший рынок — в Китай, однако потребуется время и ресурсы на перестройку логистических цепочек.
Мы ожидаем позитивного тренда на акциях на следующей неделе: рынок будет готовиться к решению регулятора по ключевой ставке, и внимание будет приковано к анализу выходящей статистики, анализу ситуации и комментариям ЦБ РФ.
Также 22 апреля пройдет заседание совета директоров Сургутнефтегаза, рынок ожидает от компании выплат, поэтому возможно повышение волатильности в обычных и в большей степени привилегированных акциях этой компании. Ближе к концу недели, 26 апреля, отчетность по МСФО опубликует Газпром, что может привести к росту волатильности на его акции.
Важным для рынка может стать запланированное на 23 апреля заседание Арбитражного суда Московской области по вопросу о приостановке корпоративных прав в отношении операционной дочерней компании X5 Retail Group.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала