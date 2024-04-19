Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кроме шуток: какие переводы гарантированно заблокируют банковскую карту - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240419/blokirovka-847502427.html
Кроме шуток: какие переводы гарантированно заблокируют банковскую карту
Кроме шуток: какие переводы гарантированно заблокируют банковскую карту - 19.04.2024, ПРАЙМ
Кроме шуток: какие переводы гарантированно заблокируют банковскую карту
Даже самые обычные операции могут привести к блокировке перевода или самой банковской карты - все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, который... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T02:02+0300
2024-04-19T02:02+0300
эксклюзив
денежный перевод
перевод денег
банковская карта
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/30/833183079_0:46:3000:1734_1920x0_80_0_0_6c17d7e6442646d67cfc35195b18c7fa.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Даже самые обычные операции могут привести к блокировке перевода или самой банковской карты - все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, который установил банк, рассказал агентству "Прайм" Вадим Заноздрин, финансовый аналитик маркетплейса “Финмир”.Банки обязаны отслеживать подозрительные операции по счетам клиентов. Такое требование содержится в Федеральном законе "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма", который вступил в силу в 2001 году. Критерии оценки - требования регулятора и внутренние правила контроля.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам финансиста, признаков подозрительных операций довольно много. Сейчас для проверки банки используют ИИ, в который могут закладываться различные алгоритмы."Как правило, такими операциями могут быть переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств, частые снятия наличных, множество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека", - перечисляет эксперт.Сомнения может вызвать нетипичное для клиента время перевода (например, ночь), или получатель, уже находящийся в черном списке банка. Кроме того, банк может проводить проверки по географии платежей. Так, переводы между физлицами из разных регионов могут рассматриваться как подозрительные, говорит специалист.При постоянных подозрительных операциях заблокировать могут карту клиента, а если есть судебное решение, то и его личный счет. В первом случае деньги можно снять, подключив другую карту или в отделении банка, во втором - все движения по счету блокируются до выяснения.Отдельный вопрос - подозрительные слова в сообщении к переводу. “Шутники”, которые пишут там “на оружие”, “на наркотики” и прочее могут столкнуться с необходимостью весьма неприятных объяснений в правоохранительных органах. Но и стандартные сообщения “возврат долга”, “за квартиру”, “аренда” тоже могут вызвать вопросы у банка, так как косвенно свидетельствуют о сомнительных операциях или уклонении от уплаты налогов.Конкретные алгоритмы, по которым проводит проверку ИИ, каждый банк устанавливает самостоятельно на основании внутреннего регламента. Эти алгоритмы не являются публичной информацией. Иначе люди бы находили другие способы для совершения противоправных действий.Конечно, это вовсе не означает, что ваши операции, которые подходят под какие-либо критерии, на 100 процентов будут заблокированы. Обычно банк блокирует перевод не сразу, а сначала связывается с клиентом и уточняет, он ли его совершал. Но даже если такое произошло, и в “черном списке” окажется благонадежный перевод, то после разъяснения и беседы с клиентом банк проводит проверку. Если выясняется, что нарушений нет, перевод проходит, а блокировка снимается, заключил Заноздрин.
https://1prime.ru/20240406/karta-847087127.html
https://1prime.ru/20240418/karta-847469840.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/30/833183079_314:0:2687:1780_1920x0_80_0_0_5e76bf919dc4b12a2ca5bdad0b85c7ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, денежный перевод, перевод денег, банковская карта
Эксклюзив, денежный перевод, перевод денег, банковская карта
02:02 19.04.2024
 
Кроме шуток: какие переводы гарантированно заблокируют банковскую карту

Аналитик Заноздрин назвал подозрительные для ИИ операции, грозящие блокировкой

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Даже самые обычные операции могут привести к блокировке перевода или самой банковской карты - все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, который установил банк, рассказал агентству "Прайм" Вадим Заноздрин, финансовый аналитик маркетплейса “Финмир”.
Банки обязаны отслеживать подозрительные операции по счетам клиентов. Такое требование содержится в Федеральном законе "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма", который вступил в силу в 2001 году. Критерии оценки - требования регулятора и внутренние правила контроля.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
По словам финансиста, признаков подозрительных операций довольно много. Сейчас для проверки банки используют ИИ, в который могут закладываться различные алгоритмы.
"Как правило, такими операциями могут быть переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств, частые снятия наличных, множество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека", - перечисляет эксперт.
Сомнения может вызвать нетипичное для клиента время перевода (например, ночь), или получатель, уже находящийся в черном списке банка. Кроме того, банк может проводить проверки по географии платежей. Так, переводы между физлицами из разных регионов могут рассматриваться как подозрительные, говорит специалист.
При постоянных подозрительных операциях заблокировать могут карту клиента, а если есть судебное решение, то и его личный счет. В первом случае деньги можно снять, подключив другую карту или в отделении банка, во втором - все движения по счету блокируются до выяснения.
Девушка держит в руках банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
Перевод на карту “денег из ниоткуда” должен насторожить, и вот почему
6 апреля, 02:02
Отдельный вопрос - подозрительные слова в сообщении к переводу. “Шутники”, которые пишут там “на оружие”, “на наркотики” и прочее могут столкнуться с необходимостью весьма неприятных объяснений в правоохранительных органах. Но и стандартные сообщения “возврат долга”, “за квартиру”, “аренда” тоже могут вызвать вопросы у банка, так как косвенно свидетельствуют о сомнительных операциях или уклонении от уплаты налогов.
Конкретные алгоритмы, по которым проводит проверку ИИ, каждый банк устанавливает самостоятельно на основании внутреннего регламента. Эти алгоритмы не являются публичной информацией. Иначе люди бы находили другие способы для совершения противоправных действий.
Конечно, это вовсе не означает, что ваши операции, которые подходят под какие-либо критерии, на 100 процентов будут заблокированы. Обычно банк блокирует перевод не сразу, а сначала связывается с клиентом и уточняет, он ли его совершал. Но даже если такое произошло, и в “черном списке” окажется благонадежный перевод, то после разъяснения и беседы с клиентом банк проводит проверку. Если выясняется, что нарушений нет, перевод проходит, а блокировка снимается, заключил Заноздрин.
Вывеска Русские деньги - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
"Потом сдерут три шкуры”. Зачем банки раздают кредитки всем подряд
Вчера, 02:02
 
Эксклюзивденежный переводперевод денегбанковская карта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала