https://1prime.ru/20240419/blokirovka-847502427.html
Кроме шуток: какие переводы гарантированно заблокируют банковскую карту
Кроме шуток: какие переводы гарантированно заблокируют банковскую карту - 19.04.2024, ПРАЙМ
Кроме шуток: какие переводы гарантированно заблокируют банковскую карту
Даже самые обычные операции могут привести к блокировке перевода или самой банковской карты - все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, который... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T02:02+0300
2024-04-19T02:02+0300
2024-04-19T02:02+0300
эксклюзив
денежный перевод
перевод денег
банковская карта
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Даже самые обычные операции могут привести к блокировке перевода или самой банковской карты - все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, который установил банк, рассказал агентству "Прайм" Вадим Заноздрин, финансовый аналитик маркетплейса “Финмир”.Банки обязаны отслеживать подозрительные операции по счетам клиентов. Такое требование содержится в Федеральном законе "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма", который вступил в силу в 2001 году. Критерии оценки - требования регулятора и внутренние правила контроля.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам финансиста, признаков подозрительных операций довольно много. Сейчас для проверки банки используют ИИ, в который могут закладываться различные алгоритмы."Как правило, такими операциями могут быть переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств, частые снятия наличных, множество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека", - перечисляет эксперт.Сомнения может вызвать нетипичное для клиента время перевода (например, ночь), или получатель, уже находящийся в черном списке банка. Кроме того, банк может проводить проверки по географии платежей. Так, переводы между физлицами из разных регионов могут рассматриваться как подозрительные, говорит специалист.При постоянных подозрительных операциях заблокировать могут карту клиента, а если есть судебное решение, то и его личный счет. В первом случае деньги можно снять, подключив другую карту или в отделении банка, во втором - все движения по счету блокируются до выяснения.Отдельный вопрос - подозрительные слова в сообщении к переводу. “Шутники”, которые пишут там “на оружие”, “на наркотики” и прочее могут столкнуться с необходимостью весьма неприятных объяснений в правоохранительных органах. Но и стандартные сообщения “возврат долга”, “за квартиру”, “аренда” тоже могут вызвать вопросы у банка, так как косвенно свидетельствуют о сомнительных операциях или уклонении от уплаты налогов.Конкретные алгоритмы, по которым проводит проверку ИИ, каждый банк устанавливает самостоятельно на основании внутреннего регламента. Эти алгоритмы не являются публичной информацией. Иначе люди бы находили другие способы для совершения противоправных действий.Конечно, это вовсе не означает, что ваши операции, которые подходят под какие-либо критерии, на 100 процентов будут заблокированы. Обычно банк блокирует перевод не сразу, а сначала связывается с клиентом и уточняет, он ли его совершал. Но даже если такое произошло, и в “черном списке” окажется благонадежный перевод, то после разъяснения и беседы с клиентом банк проводит проверку. Если выясняется, что нарушений нет, перевод проходит, а блокировка снимается, заключил Заноздрин.
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эксклюзив, денежный перевод, перевод денег, банковская карта
Эксклюзив, денежный перевод, перевод денег, банковская карта
Кроме шуток: какие переводы гарантированно заблокируют банковскую карту
Аналитик Заноздрин назвал подозрительные для ИИ операции, грозящие блокировкой
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Даже самые обычные операции могут привести к блокировке перевода или самой банковской карты - все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, который установил банк, рассказал агентству "Прайм" Вадим Заноздрин, финансовый аналитик маркетплейса “Финмир”.
Банки обязаны отслеживать подозрительные операции по счетам клиентов. Такое требование содержится в Федеральном законе "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма", который вступил в силу в 2001 году. Критерии оценки - требования регулятора и внутренние правила контроля.
По словам финансиста, признаков подозрительных операций довольно много. Сейчас для проверки банки используют ИИ, в который могут закладываться различные алгоритмы.
"Как правило, такими операциями могут быть переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств, частые снятия наличных, множество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека", - перечисляет эксперт.
Сомнения может вызвать нетипичное для клиента время перевода (например, ночь), или получатель, уже находящийся в черном списке банка. Кроме того, банк может проводить проверки по географии платежей. Так, переводы между физлицами из разных регионов могут рассматриваться как подозрительные, говорит специалист.
При постоянных подозрительных операциях заблокировать могут карту клиента, а если есть судебное решение, то и его личный счет. В первом случае деньги можно снять, подключив другую карту или в отделении банка, во втором - все движения по счету блокируются до выяснения.
Перевод на карту “денег из ниоткуда” должен насторожить, и вот почему
Отдельный вопрос - подозрительные слова в сообщении к переводу. “Шутники”, которые пишут там “на оружие”, “на наркотики” и прочее могут столкнуться с необходимостью весьма неприятных объяснений в правоохранительных органах. Но и стандартные сообщения “возврат долга”, “за квартиру”, “аренда” тоже могут вызвать вопросы у банка, так как косвенно свидетельствуют о сомнительных операциях или уклонении от уплаты налогов.
Конкретные алгоритмы, по которым проводит проверку ИИ, каждый банк устанавливает самостоятельно на основании внутреннего регламента. Эти алгоритмы не являются публичной информацией. Иначе люди бы находили другие способы для совершения противоправных действий.
Конечно, это вовсе не означает, что ваши операции, которые подходят под какие-либо критерии, на 100 процентов будут заблокированы. Обычно банк блокирует перевод не сразу, а сначала связывается с клиентом и уточняет, он ли его совершал. Но даже если такое произошло, и в “черном списке” окажется благонадежный перевод, то после разъяснения и беседы с клиентом банк проводит проверку. Если выясняется, что нарушений нет, перевод проходит, а блокировка снимается, заключил Заноздрин.
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