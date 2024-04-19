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Boeing планирует покорить рынок Азии летающими автомобилями, пишут СМИ

Boeing планирует покорить рынок Азии летающими автомобилями, пишут СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ

Boeing планирует покорить рынок Азии летающими автомобилями, пишут СМИ

Компания Boeing планирует представить "летающие автомобили" в Азии к 2030 году, сообщила газета Nikkei Asiа. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T11:55+0300

2024-04-19T11:55+0300

2024-04-19T11:55+0300

экономика

летающий автомобиль

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Компания Boeing планирует представить "летающие автомобили" в Азии к 2030 году, сообщила газета Nikkei Asiа. По данным газеты, Boeing разрабатывает электрические транспортные средства с технологией вертикального взлета и посадки в своей дочерней компании Wisk Aero. "Авиастроительная компания Boeing планирует выйти на рынок летающих автомобилей в Азии к 2030 году и тем самым удовлетворить спрос на быстрые транспортные средства для поездок на короткие расстояния в перегруженных автомобильным движением городах", - пишет издание со ссылкой на слова технического директора Boeing Тодда Ситрона (Todd Citron). По данным газеты, сначала Boeing получит сертификацию в США, чтобы затем выйти на азиатские рынки. Издание также указывает, что в четверг Boeing открыла научно-исследовательскую базу в Нагое, в Японии, которая стала седьмым научным центром компании за пределами США. Как пишет газета, на этой научно-исследовательской базе будут проводиться разработки цифровых инструментов для конструирования и производства летательных аппаратов, экологически чистого авиационного топлива и промышленных роботов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

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летающий автомобиль