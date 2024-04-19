Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции начали кампанию бойкота ресторанов и кафе, пишут СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240419/boykot-847514088.html
В Турции начали кампанию бойкота ресторанов и кафе, пишут СМИ
В Турции начали кампанию бойкота ресторанов и кафе, пишут СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Турции начали кампанию бойкота ресторанов и кафе, пишут СМИ
Граждане Турции начали кампанию бойкота против непомерного роста цен в секторе питания, большое число пользователей, объединившихся в социальных сетях, решили... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:13+0300
2024-04-19T09:13+0300
экономика
турция
бойкот
ресторанный бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/06/841450637_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_197058c1ff64adb78b19b479ec163282.jpg
АНКАРА, 19 апр - ПРАЙМ. Граждане Турции начали кампанию бойкота против непомерного роста цен в секторе питания, большое число пользователей, объединившихся в социальных сетях, решили не посещать кафе и рестораны в выходные, поддержка бойкота быстро растет, пишет в пятницу газета Sabah. Более 60% опрошенных жителей Турции считают ситуацию в экономике и сирийских беженцев главными проблемами в стране, следует из исследования, проведенного ранее центром Optimar по выявлению причин поражения правящей партии на местных выборах. "Граждане, которые "восстали" против этой ситуации, поделившись в социальных сетях чеками оплаченных ими счетов, призывают срочно решить проблему отсутствия контроля в сфере общественного питания", - пишет издание, уточняя, что пользователи намерены не посещать кафе и рестораны 20-21 апреля. Газета отмечает, что уменьшение размера порций не предотвратило роста цен. "Правительство также готовится принять новые меры против непомерных цен в условиях "бунта" граждан. Стало известно, что накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на собрании правящей партии с заявлением: "В самое ближайшее время будут введены серьезные санкции против практики завышения цен", - пишет Sabah. Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
https://1prime.ru/20240418/zhile-847500783.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/06/841450637_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9bc118fdbb9a2b0458a666decef28310.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, бойкот, ресторанный бизнес
Экономика, ТУРЦИЯ, бойкот, ресторанный бизнес
09:13 19.04.2024
 
В Турции начали кампанию бойкота ресторанов и кафе, пишут СМИ

Sabah: в Турции началась кампания бойкота ресторанов из-за непомерного роста цен

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 19 апр - ПРАЙМ. Граждане Турции начали кампанию бойкота против непомерного роста цен в секторе питания, большое число пользователей, объединившихся в социальных сетях, решили не посещать кафе и рестораны в выходные, поддержка бойкота быстро растет, пишет в пятницу газета Sabah.
Более 60% опрошенных жителей Турции считают ситуацию в экономике и сирийских беженцев главными проблемами в стране, следует из исследования, проведенного ранее центром Optimar по выявлению причин поражения правящей партии на местных выборах.
"Граждане, которые "восстали" против этой ситуации, поделившись в социальных сетях чеками оплаченных ими счетов, призывают срочно решить проблему отсутствия контроля в сфере общественного питания", - пишет издание, уточняя, что пользователи намерены не посещать кафе и рестораны 20-21 апреля.
Газета отмечает, что уменьшение размера порций не предотвратило роста цен.
"Правительство также готовится принять новые меры против непомерных цен в условиях "бунта" граждан. Стало известно, что накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на собрании правящей партии с заявлением: "В самое ближайшее время будут введены серьезные санкции против практики завышения цен", - пишет Sabah.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
В Турции зафиксировали дальнейшее снижение продаж жилья иностранцам
Вчера, 15:56
 
ЭкономикаТУРЦИЯбойкотресторанный бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала