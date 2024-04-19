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В Турции начали кампанию бойкота ресторанов и кафе, пишут СМИ
В Турции начали кампанию бойкота ресторанов и кафе, пишут СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Турции начали кампанию бойкота ресторанов и кафе, пишут СМИ
Граждане Турции начали кампанию бойкота против непомерного роста цен в секторе питания, большое число пользователей, объединившихся в социальных сетях, решили... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:13+0300
2024-04-19T09:13+0300
2024-04-19T09:13+0300
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турция
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ресторанный бизнес
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АНКАРА, 19 апр - ПРАЙМ. Граждане Турции начали кампанию бойкота против непомерного роста цен в секторе питания, большое число пользователей, объединившихся в социальных сетях, решили не посещать кафе и рестораны в выходные, поддержка бойкота быстро растет, пишет в пятницу газета Sabah. Более 60% опрошенных жителей Турции считают ситуацию в экономике и сирийских беженцев главными проблемами в стране, следует из исследования, проведенного ранее центром Optimar по выявлению причин поражения правящей партии на местных выборах. "Граждане, которые "восстали" против этой ситуации, поделившись в социальных сетях чеками оплаченных ими счетов, призывают срочно решить проблему отсутствия контроля в сфере общественного питания", - пишет издание, уточняя, что пользователи намерены не посещать кафе и рестораны 20-21 апреля. Газета отмечает, что уменьшение размера порций не предотвратило роста цен. "Правительство также готовится принять новые меры против непомерных цен в условиях "бунта" граждан. Стало известно, что накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на собрании правящей партии с заявлением: "В самое ближайшее время будут введены серьезные санкции против практики завышения цен", - пишет Sabah. Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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турция, бойкот, ресторанный бизнес
Экономика, ТУРЦИЯ, бойкот, ресторанный бизнес
В Турции начали кампанию бойкота ресторанов и кафе, пишут СМИ
Sabah: в Турции началась кампания бойкота ресторанов из-за непомерного роста цен
АНКАРА, 19 апр - ПРАЙМ. Граждане Турции начали кампанию бойкота против непомерного роста цен в секторе питания, большое число пользователей, объединившихся в социальных сетях, решили не посещать кафе и рестораны в выходные, поддержка бойкота быстро растет, пишет в пятницу газета Sabah.
Более 60% опрошенных жителей Турции считают ситуацию в экономике и сирийских беженцев главными проблемами в стране, следует из исследования, проведенного ранее центром Optimar по выявлению причин поражения правящей партии на местных выборах.
"Граждане, которые "восстали" против этой ситуации, поделившись в социальных сетях чеками оплаченных ими счетов, призывают срочно решить проблему отсутствия контроля в сфере общественного питания", - пишет издание, уточняя, что пользователи намерены не посещать кафе и рестораны 20-21 апреля.
Газета отмечает, что уменьшение размера порций не предотвратило роста цен.
"Правительство также готовится принять новые меры против непомерных цен в условиях "бунта" граждан. Стало известно, что накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на собрании правящей партии с заявлением: "В самое ближайшее время будут введены серьезные санкции против практики завышения цен", - пишет Sabah.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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