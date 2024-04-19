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Лавров назвал главную задачу председательства России в БРИКС
Лавров назвал главную задачу председательства России в БРИКС - 19.04.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал главную задачу председательства России в БРИКС
Одной из главных задач председательства РФ в БРИКС - является создание альтернативных платежных платформ. Об этом в интервью радио Sputnik, "Комсомольская... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:06+0300
2024-04-19T14:06+0300
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экономика
брикс
платежные системы
сергей лавров
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Одной из главных задач председательства РФ в БРИКС - является создание альтернативных платежных платформ. Об этом в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Одна из задач —это поручение прошлогоднего саммита министрам финансов и центральным банкам, подготовить рекомендации об альтернативных платежных платформах. Это будет очень важно, чтобы обезопасить экономические связи, экономические перспективы, а они очень и очень солидные, планов много, от произвола Запада, который сам своими руками разрушает доверие к созданном им когда-то на благо якобы всего человечества системы глобального хозяйства и финансов", — сказал он Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
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брикс, платежные системы, сергей лавров
Экономика, БРИКС, платежные системы, Сергей Лавров
Лавров назвал главную задачу председательства России в БРИКС
Лавров: задача председательства РФ в БРИКС — альтернативные платежные платформы
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Одной из главных задач председательства РФ в БРИКС - является создание альтернативных платежных платформ. Об этом в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Одна из задач —это поручение прошлогоднего саммита министрам финансов и центральным банкам, подготовить рекомендации об альтернативных платежных платформах. Это будет очень важно, чтобы обезопасить экономические связи, экономические перспективы, а они очень и очень солидные, планов много, от произвола Запада, который сам своими руками разрушает доверие к созданном им когда-то на благо якобы всего человечества системы глобального хозяйства и финансов", — сказал он
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
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