https://1prime.ru/20240419/bronirovanie-847517077.html

В Турции назвали способ достижения рекордных показателей по туризму

В Турции назвали способ достижения рекордных показателей по туризму - 19.04.2024, ПРАЙМ

В Турции назвали способ достижения рекордных показателей по туризму

Правительство Турции рассчитывает достичь рекордных показателей по туризму, в том числе за счет ранних бронирований из России, пишет издание Ekonomist со... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T10:34+0300

2024-04-19T10:34+0300

2024-04-19T10:34+0300

экономика

туризм

бронирование отелей

https://cdnn.1prime.ru/img/83540/59/835405913_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_67eb640303d6186289addc0f1b909d7d.jpg

АНКАРА, 19 апр – ПРАЙМ. Правительство Турции рассчитывает достичь рекордных показателей по туризму, в том числе за счет ранних бронирований из России, пишет издание Ekonomist со ссылкой на заявление министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя. Ранее Эрсой заявил, что Турция рассчитывает достичь цели в 60 миллионов туристов и дохода от туризма в 60 миллиардов долларов в текущем году. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее сообщил, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. "Туристический сектор нацелен на достижение цели в 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов доходов от туризма в этом году. Ранние бронирования из Великобритании, России и Германии, которые являются основными рынками, свидетельствуют о том, что при отсутствии негативных событий эти показатели могут быть превышены в этом году", - пишет издание. Издание отмечает, что несмотря на землетрясение, войны в регионе и избирательный процесс, цели Турции по туризму не изменились - 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов доходов от туризма в 2024 году.

https://1prime.ru/20240419/putevka-847514767.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бронирование отелей