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В Турции назвали способ достижения рекордных показателей по туризму - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В Турции назвали способ достижения рекордных показателей по туризму
В Турции назвали способ достижения рекордных показателей по туризму - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Турции назвали способ достижения рекордных показателей по туризму
Правительство Турции рассчитывает достичь рекордных показателей по туризму, в том числе за счет ранних бронирований из России, пишет издание Ekonomist со... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:34+0300
2024-04-19T10:34+0300
экономика
туризм
бронирование отелей
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АНКАРА, 19 апр – ПРАЙМ. Правительство Турции рассчитывает достичь рекордных показателей по туризму, в том числе за счет ранних бронирований из России, пишет издание Ekonomist со ссылкой на заявление министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя. Ранее Эрсой заявил, что Турция рассчитывает достичь цели в 60 миллионов туристов и дохода от туризма в 60 миллиардов долларов в текущем году. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее сообщил, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. "Туристический сектор нацелен на достижение цели в 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов доходов от туризма в этом году. Ранние бронирования из Великобритании, России и Германии, которые являются основными рынками, свидетельствуют о том, что при отсутствии негативных событий эти показатели могут быть превышены в этом году", - пишет издание. Издание отмечает, что несмотря на землетрясение, войны в регионе и избирательный процесс, цели Турции по туризму не изменились - 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов доходов от туризма в 2024 году.
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туризм, бронирование отелей
Экономика, Туризм, бронирование отелей
10:34 19.04.2024
 
В Турции назвали способ достижения рекордных показателей по туризму

Ekonomist: Турция хочет достичь рекордных показателей по туризму бронированиями

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдых российских туристов в Турции
Отдых российских туристов в Турции - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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АНКАРА, 19 апр – ПРАЙМ. Правительство Турции рассчитывает достичь рекордных показателей по туризму, в том числе за счет ранних бронирований из России, пишет издание Ekonomist со ссылкой на заявление министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.
Ранее Эрсой заявил, что Турция рассчитывает достичь цели в 60 миллионов туристов и дохода от туризма в 60 миллиардов долларов в текущем году. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее сообщил, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
"Туристический сектор нацелен на достижение цели в 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов доходов от туризма в этом году. Ранние бронирования из Великобритании, России и Германии, которые являются основными рынками, свидетельствуют о том, что при отсутствии негативных событий эти показатели могут быть превышены в этом году", - пишет издание.
Издание отмечает, что несмотря на землетрясение, войны в регионе и избирательный процесс, цели Турции по туризму не изменились - 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов доходов от туризма в 2024 году.
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