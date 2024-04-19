Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армия Дании в "плачевном состоянии" из-за помощи Киеву, пишут СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240419/daniya-847519015.html
Армия Дании в "плачевном состоянии" из-за помощи Киеву, пишут СМИ
Армия Дании в "плачевном состоянии" из-за помощи Киеву, пишут СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
Армия Дании в "плачевном состоянии" из-за помощи Киеву, пишут СМИ
Вооруженные силы Дании находятся в плачевном состоянии из-за высоких расходов на поддержку Украины, сообщает Agence France Press. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:24+0300
2024-04-19T11:48+0300
дания
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Дании находятся в плачевном состоянии из-за высоких расходов на поддержку Украины, сообщает Agence France Press.Согласно агентству, на восстановление могут уйти десятки лет. "Досадные ошибки в работе, бурные увольнения и растущие расходы недавно продемонстрировали плачевное состояние вооруженных сил Дании после двух лет щедрых пожертвований Украине, что побудило Копенгаген модернизировать свои вооруженные силы", — сказано в сообщении.Дания передала Украине значительное количество военной техники, оставив себе только самое необходимое. Однако вооруженные силы все еще не получили нового оружия, а также столкнулись с нехваткой офицеров, отмечается в публикации. Научный сотрудник Королевского датского колледжа обороны Петер Якобсен заявил, что давление НАТО и необходимость поддерживать отношения с США стали основной причиной недавних инвестиций Дании в оборону.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее объявила о планах увеличить расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение пяти лет, чтобы укрепить военный потенциал страны. Это позволит Дании достичь целевого показателя НАТО для членов блока, состоящего в 2,4 процента ВВП.
https://1prime.ru/20240222/843146181.html
дания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b470dd024d06bbda365c9569fba5a6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дания, украина, новости
ДАНИЯ, УКРАИНА, Новости
11:24 19.04.2024 (обновлено: 11:48 19.04.2024)
 
Армия Дании в "плачевном состоянии" из-за помощи Киеву, пишут СМИ

AFP: ВС Дании из-за помощи Киеву истощены, на восстановление уйдут десятки лет

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© fotolia.com / uhotti
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Дании находятся в плачевном состоянии из-за высоких расходов на поддержку Украины, сообщает Agence France Press.
Согласно агентству, на восстановление могут уйти десятки лет. "Досадные ошибки в работе, бурные увольнения и растущие расходы недавно продемонстрировали плачевное состояние вооруженных сил Дании после двух лет щедрых пожертвований Украине, что побудило Копенгаген модернизировать свои вооруженные силы", — сказано в сообщении.
Дания передала Украине значительное количество военной техники, оставив себе только самое необходимое. Однако вооруженные силы все еще не получили нового оружия, а также столкнулись с нехваткой офицеров, отмечается в публикации.
Научный сотрудник Королевского датского колледжа обороны Петер Якобсен заявил, что давление НАТО и необходимость поддерживать отношения с США стали основной причиной недавних инвестиций Дании в оборону.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее объявила о планах увеличить расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение пяти лет, чтобы укрепить военный потенциал страны. Это позволит Дании достичь целевого показателя НАТО для членов блока, состоящего в 2,4 процента ВВП.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
Дания подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности
22 февраля, 15:43
 
ДАНИЯУКРАИНАНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала