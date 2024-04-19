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Армия Дании в "плачевном состоянии" из-за помощи Киеву, пишут СМИ

Армия Дании в "плачевном состоянии" из-за помощи Киеву, пишут СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ

Армия Дании в "плачевном состоянии" из-за помощи Киеву, пишут СМИ

Вооруженные силы Дании находятся в плачевном состоянии из-за высоких расходов на поддержку Украины, сообщает Agence France Press. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T11:24+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Дании находятся в плачевном состоянии из-за высоких расходов на поддержку Украины, сообщает Agence France Press.Согласно агентству, на восстановление могут уйти десятки лет. "Досадные ошибки в работе, бурные увольнения и растущие расходы недавно продемонстрировали плачевное состояние вооруженных сил Дании после двух лет щедрых пожертвований Украине, что побудило Копенгаген модернизировать свои вооруженные силы", — сказано в сообщении.Дания передала Украине значительное количество военной техники, оставив себе только самое необходимое. Однако вооруженные силы все еще не получили нового оружия, а также столкнулись с нехваткой офицеров, отмечается в публикации. Научный сотрудник Королевского датского колледжа обороны Петер Якобсен заявил, что давление НАТО и необходимость поддерживать отношения с США стали основной причиной недавних инвестиций Дании в оборону.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее объявила о планах увеличить расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение пяти лет, чтобы укрепить военный потенциал страны. Это позволит Дании достичь целевого показателя НАТО для членов блока, состоящего в 2,4 процента ВВП.

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