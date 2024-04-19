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Банки могут обязать за сутки выдавать МВД данные о переводах
Банки могут обязать за сутки выдавать МВД данные о переводах - 19.04.2024, ПРАЙМ
Банки могут обязать за сутки выдавать МВД данные о переводах
Банки могут обязать предоставлять данные об электронных переводах за 24 часа, сообщили РИА Новости в МВД России. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T19:08+0300
2024-04-19T19:08+0300
2024-04-19T19:12+0300
банки
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Банки могут обязать предоставлять данные об электронных переводах за 24 часа, сообщили РИА Новости в МВД России.Цели изменения правил: сокращение сроков исполнения запросов, на повышение результативности мер по наложению ареста на имущество, а также на обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных с использованием интернета или средств связи. Таким образом, предлагается дополнить статью 21 УПК РФ положением, устанавливающим новые обязанности операторов по переводу денежных средств, операторов по переводу электронных денежных средств и операторов связи. "В целях реализации положений вводимой статьи 115.2 УПК они будут должны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок", — указывается в публикации.По возможности, запросы будут отправлять через систему электронного документооборота. Скор их исполнения — 24 часа с момента поступления, уточнили в МВД.По данным ведомства, реализация данного обязательства не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.
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банки
Банки могут обязать за сутки выдавать МВД данные о переводах
Кредитные организации могут обязать за сутки выдавать МВД данные о переводах
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Банки могут обязать предоставлять данные об электронных переводах за 24 часа, сообщили РИА Новости в МВД России.
Цели изменения правил: сокращение сроков исполнения запросов, на повышение результативности мер по наложению ареста на имущество, а также на обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных с использованием интернета или средств связи.
Таким образом, предлагается дополнить статью 21 УПК РФ положением, устанавливающим новые обязанности операторов по переводу денежных средств, операторов по переводу электронных денежных средств и операторов связи.
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"В целях реализации положений вводимой статьи 115.2 УПК они будут должны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок", — указывается в публикации.
По возможности, запросы будут отправлять через систему электронного документооборота. Скор их исполнения — 24 часа с момента поступления, уточнили в МВД.
По данным ведомства, реализация данного обязательства не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.