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Банки могут обязать за сутки выдавать МВД данные о переводах

Банки могут обязать за сутки выдавать МВД данные о переводах - 19.04.2024, ПРАЙМ

Банки могут обязать за сутки выдавать МВД данные о переводах

Банки могут обязать предоставлять данные об электронных переводах за 24 часа, сообщили РИА Новости в МВД России. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T19:08+0300

2024-04-19T19:08+0300

2024-04-19T19:12+0300

банки

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Банки могут обязать предоставлять данные об электронных переводах за 24 часа, сообщили РИА Новости в МВД России.Цели изменения правил: сокращение сроков исполнения запросов, на повышение результативности мер по наложению ареста на имущество, а также на обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных с использованием интернета или средств связи. Таким образом, предлагается дополнить статью 21 УПК РФ положением, устанавливающим новые обязанности операторов по переводу денежных средств, операторов по переводу электронных денежных средств и операторов связи. "В целях реализации положений вводимой статьи 115.2 УПК они будут должны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок", — указывается в публикации.По возможности, запросы будут отправлять через систему электронного документооборота. Скор их исполнения — 24 часа с момента поступления, уточнили в МВД.По данным ведомства, реализация данного обязательства не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

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банки